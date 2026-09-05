Estafa en bencineras: 7 cosas que debes revisar al cargar combustible

El caso del creador de contenido Rodrigo Fernández, conocido como Otakin, encendió las alertas sobre una situación que puede pasar inadvertida para los conductores: pagar por combustible que finalmente no fue cargado al vehículo.

El hecho ocurrió en un servicentro de Hualpén, donde el influencer denunció que le cobraron $30.000 por una carga que, según su relato, no se realizó. Carabineros concurrió al lugar y detuvo a un trabajador por un proceso que calificó como irregular.

Más allá de este caso, existen recomendaciones para comprobar que la carga efectivamente comienza en cero y que el comprobante corresponde a la operación realizada.

1. Revisa que el surtidor marque cero

Antes de que comience la carga, mira el marcador de litros y dinero del surtidor.

El contador debe partir desde cero. Si muestra una cantidad antes de comenzar a cargar, pide al trabajador que lo reinicie antes de continuar.

Esta es una de las principales recomendaciones para evitar que una operación anterior pueda confundirse con la propia.

2. No pierdas de vista el surtidor durante la carga

Comprueba que los litros y el monto aumenten mientras efectivamente se está suministrando combustible.

Si el trabajador indica que hubo un error en el monto solicitado y modifica la operación, presta especial atención y verifica que la carga corresponda a lo que realmente pediste.

3. Conoce cuánto combustible recibe normalmente tu auto

Tener una referencia de cuánto combustible necesita habitualmente el vehículo también puede ayudar a detectar inconsistencias.

Por ejemplo, si normalmente cargas una determinada cantidad de litros cuando el estanque está en reserva, un cambio importante en esa cifra debería llamar tu atención.

4. Revisa el tipo de combustible

Antes de retirarte, comprueba que el combustible cargado sea el que solicitaste: 93, 95, 97 octanos o diésel, según corresponda.

También verifica que el monto final coincida con lo que pediste.

5. Mira el nivel de combustible antes de irte

Una vez terminada la carga, revisa el indicador del vehículo.

En el caso denunciado por Otakin, el hecho de que su automóvil estuviera prácticamente en reserva ayudó a detectar que algo no coincidía con la carga que supuestamente había pagado.

El indicador del vehículo no siempre sube inmediatamente o de manera exacta, por lo que debe considerarse como una señal adicional, no como la única comprobación.

6. Pide siempre la boleta y revisa la hora

La boleta puede entregar información fundamental para comprobar la operación.

Revisa que corresponda a la fecha, hora aproximada, monto y tipo de combustible de la carga que acabas de realizar.

En el caso de Otakin, uno de los elementos que generó sospechas fue que el comprobante que recibió no coincidía con el horario en que supuestamente había cargado combustible.

Además, conserva la boleta hasta comprobar que la carga fue realizada correctamente.

7. ¿Qué hacer si detectas algo extraño?

Si el marcador no parte de cero, el combustible aparentemente no fue cargado, el monto no coincide o la boleta presenta datos que no corresponden, no te retires inmediatamente del lugar.

Solicita que se revise la operación y pide hablar con el encargado del servicentro. Guarda la boleta y cualquier otro antecedente que pueda servir para acreditar lo ocurrido.

Si consideras que existe una posible estafa o cobro indebido y no obtienes una solución, puedes realizar la denuncia ante la autoridad correspondiente.

La clave: mirar antes de pagar y revisar antes de irse

El caso de Otakin demuestra la importancia de no asumir que la operación terminó correctamente solo porque recibiste una boleta o realizaste el pago. Revisar que el surtidor parta en cero, observar la carga, comprobar el monto y conservar el comprobante son medidas simples que pueden ayudar a detectar una irregularidad antes de abandonar el servicentro.