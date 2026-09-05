Lo autorizaron a ir a bautizo sin custodia: Fuga de reo pone en aprietos a ministro Arrau

“Ninguna consideración particular puede estar por encima del bien común ni desconocer el riesgo que implica permitir que un condenado por homicidio salga sin custodia. La búsqueda de nuevas herramientas contra el crimen requiere también el cuidado de las medidas más básicas para la protección de la sociedad”, comentó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, tras la fuga de un reo en Copiapó.

Acompañado únicamente por profesionales del centro, el condenado eludió la supervisión y se fugó. El tribunal accedió a lo solicitado por la defensa del condenado, ordenando que la salida se realizara sin custodia ni elementos de seguridad, como la utilización de esposas, grilletes u otros dispositivos de sujeción.

“En Copiapó, un condenado a diez años de internación en régimen cerrado por homicidio fue autorizado por Tribunales para asistir a las actividades preparatorias y al bautizo de su hijo. La dirección del centro dispuso que saliera bajo vigilancia y custodia de Gendarmería”, explicó Arrau sobre la fuga del reo.

El sujeto cumplía la condena en el Centro de Internación Provisoria en Régimen Cerrado (IP-IRC) de Copiapó, pero tuvo permiso para salir y en ese momento se fugó. Se trata de un ciudadano colombiano de 21 años que fue condenado cuando era menor de edad a 10 años de régimen cerrado por el delito de homicidio calificado.