Ministerio del Interior confirma duelo oficial de dos días por el deceso de Camilo Escalona

“Por disposición de S.E. el Presidente de la República, desde el Ministerio del Interior se ha decretado duelo oficial para los días 5 y 6 de septiembre, con motivo del fallecimiento de don Camilo Enrique Escalona Medina, expresidente del Senado”, publico en su cuenta de X el Ministerio del Interior.

Paulina Vodanovic, actual presidenta del Partido Socialista, indicó que “creo que también el Gobierno reconoce en la persona de Camilo Escalona a un hombre de Estado, una persona que siempre pensó en el país, y agradecemos ese gesto del presidente”, agregando que el ministro del Interior le comunicó que el Ejecutivo dispuso duelo por dos jornadas.

“Evidentemente nos afecta mucho la partida de un gran compañero como fue Camilo Escalona, no solo en lo político, en lo personal. Lo vamos a extrañar, nos va a hacer mucha falta y por lo tanto, desde ahí, señalarles que estamos muy agradecidos de todos los apoyos que hemos recibido”, expresó.

Fue en su llegada al velorio del antiguo dirigente del PS en la sede del partido donde, en un breve punto de prensa, la líder socialista valoró las muestras de respaldo y afecto recibidas tras la partida de quien describió como “un gran compañero” y cuya ausencia se notará tanto en el ámbito político como en el personal.