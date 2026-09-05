Permiso de circulación: conoce las multas por no pagar la segunda cuota a tiempo

El lunes 31 de agosto de 2026 concluyó el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación correspondiente a quienes optaron por dividir en dos el pago de este tributo municipal anual.

Quienes no realizaron el pago dentro del plazo quedaron automáticamente en condición de morosidad. A partir de ahora, para regularizar la situación deberán pagar la cuota pendiente junto con los recargos e intereses que correspondan.

El permiso de circulación es obligatorio para que automóviles, motocicletas y otros vehículos puedan transitar legalmente por las calles y caminos del país.

¿Qué pasa si no se pagó la segunda cuota?

No completar el pago dentro del plazo puede generar distintas consecuencias para el propietario del vehículo.

Entre ellas se encuentran:

Recargos por mora sobre el monto pendiente.

Reajuste del monto adeudado de acuerdo con la variación del IPC.

Multa de tránsito si el vehículo es fiscalizado circulando con el permiso vencido.

Posible retiro del vehículo de circulación.

Pago adicional por grúa y custodia si el automóvil es trasladado a un corral municipal.

Por lo tanto, mientras más tiempo permanezca pendiente la segunda cuota, mayor puede ser el monto necesario para regularizar la situación.

¿Cuánto aumenta la deuda por pagar fuera de plazo?

De acuerdo con la información disponible en ChileAtiende, al regularizar un permiso de circulación fuera de plazo se aplican recargos sobre el monto adeudado.

El cálculo contempla un recargo proporcional equivalente al 1,5% del valor del permiso adeudado por cada mes o fracción de mes de retraso, además del reajuste correspondiente según el IPC.

Esto significa que no existe un único monto adicional para todas las personas, ya que dependerá del valor del permiso y del tiempo que permanezca pendiente.

¿Qué multa arriesga un vehículo con el permiso vencido?

Una situación diferente se produce cuando el vehículo circula sin tener el permiso de circulación vigente.

Si el automóvil o motocicleta es fiscalizado por Carabineros o inspectores municipales, el conductor puede recibir una infracción por circular sin la documentación correspondiente.

La multa puede ubicarse entre 1 y 1,5 UTM, de acuerdo con la clasificación de la infracción establecida en la Ley de Tránsito.

Además de la multa, la autoridad puede disponer el retiro del vehículo de circulación y su traslado a un corral municipal.

En ese caso, el propietario deberá asumir también los gastos asociados al traslado mediante grúa y la custodia del vehículo, antes de poder recuperarlo.

¿Cómo regularizar el permiso de circulación?

Quienes todavía tienen pendiente la segunda cuota deben ponerse al día lo antes posible.

Para hacerlo, pueden:

Ingresar al portal de la municipalidad correspondiente, si cuenta con pago en línea.

Acudir presencialmente a la Dirección de Tránsito de la municipalidad.

Consultar el monto actualizado de la deuda antes de efectuar el pago.

Pagar la cuota pendiente junto con los recargos y reajustes que correspondan.

Es importante considerar que haber pagado la primera cuota durante el periodo correspondiente no significa que el permiso esté completamente vigente si la segunda cuota quedó pendiente.

¿Qué ocurre si necesito circular con el vehículo?

Mientras la segunda cuota permanezca impaga, el propietario debe regularizar su situación antes de continuar circulando con normalidad.

La falta de pago no solo genera una deuda con la municipalidad. Si el vehículo es controlado en la vía pública y se determina que el permiso no está vigente, el conductor puede quedar expuesto a una multa y a otras medidas contempladas en la normativa.

Por eso, quienes no alcanzaron a pagar antes del 31 de agosto deberían realizar el trámite cuanto antes para evitar que los recargos aumenten y prevenir problemas ante una eventual fiscalización.