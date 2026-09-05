Con la derecha en contra: Cámara aprueba finalmente comisión investigadora por caso Cerimedo

Por 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, la Cámara aprobó investigar si hubo manipulación de la opinión pública en las elecciones presidenciales y plebiscitos. La iniciativa, impulsada por José Montalva, había fracasado un día antes al quedar a dos votos del quórum.

Cámara aprueba comisión investigadora: En un segundo intento, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó crear una comisión especial para investigar el eventual uso de bots, cuentas automatizadas y otras herramientas de manipulación digital en elecciones y plebiscitos realizados en Chile desde 2020. La solicitud obtuvo 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención .

En un segundo intento, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó crear una comisión especial para investigar el eventual uso de en elecciones y plebiscitos realizados en Chile desde 2020. La solicitud obtuvo . La iniciativa había fracasado un día antes: En la primera votación consiguió 60 apoyos, 41 rechazos y dos abstenciones, quedando a dos votos de los 62 necesarios . Su impulsor, el diputado José Montalva , anunció entonces que volvería a presentar la solicitud.

En la primera votación consiguió 60 apoyos, 41 rechazos y dos abstenciones, quedando a . Su impulsor, el diputado , anunció entonces que volvería a presentar la solicitud. Investigarán distintas formas de manipulación digital: La comisión recopilará antecedentes sobre bots, cuentas automatizadas, redes coordinadas de amplificación, trolls, desinformación, manipulación algorítmica e inteligencia artificial , además de las capacidades estatales para prevenir, detectar y fiscalizar estas prácticas.

La comisión recopilará antecedentes sobre bots, cuentas automatizadas, redes coordinadas de amplificación, trolls, desinformación, manipulación algorítmica e , además de las capacidades estatales para prevenir, detectar y fiscalizar estas prácticas. El caso Cerimedo está entre los antecedentes: La investigación surge en medio del denominado “caso bots” y de los antecedentes sobre eventuales vínculos del consultor argentino Fernando Cerimedo con este tipo de operaciones digitales.

La investigación surge en medio del denominado y de los antecedentes sobre eventuales vínculos del consultor argentino con este tipo de operaciones digitales. Buscarán determinar responsables y financiamiento: Montalva afirmó que la comisión pretende esclarecer si existieron operaciones organizadas para manipular artificialmente la conversación pública, quiénes estuvieron detrás y si hubo financiamiento involucrado , sin perseguir a un sector político ni cuestionar elecciones.

Montalva afirmó que la comisión pretende esclarecer si existieron operaciones organizadas para manipular artificialmente la conversación pública, , sin perseguir a un sector político ni cuestionar elecciones. La derecha votó mayoritariamente en contra: Montalva cuestionó que parlamentarios del sector se abstuvieran, no votaran o rechazaran la comisión y planteó: “¿Qué se esconde? ¿No quieren que se investigue?” . Los 43 votos en contra provinieron principalmente de diputados de partidos de derecha.

Montalva cuestionó que parlamentarios del sector se abstuvieran, no votaran o rechazaran la comisión y planteó: . Los 43 votos en contra provinieron principalmente de diputados de partidos de derecha. Ahora deberá constituirse la instancia: El siguiente paso será conformar formalmente la comisión y comenzar a reunir antecedentes para determinar si hubo operaciones de manipulación digital desde 2020 y evaluar la capacidad de los organismos públicos para enfrentarlas. Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.