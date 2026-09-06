Revisa las 38 patologías que pueden reducir o impedir una licencia de conducir

Obtener o renovar una licencia de conducir implica una evaluación de las condiciones físicas y psíquicas del postulante. Un instructivo técnico del Ministerio de Transportes establece 38 patologías y condiciones de salud que pueden llevar a aprobar, restringir la duración, solicitar informes o rechazar una licencia, dependiendo de cada caso.

En junio de 2020, el Ministerio de Transportes publicó la Resolución Exenta 1194 de Conaset, documento que entrega un instrumento de apoyo para la evaluación realizada en los Gabinetes Técnicos Municipales.

El instructivo detalla las causales médicas que pueden incidir en el otorgamiento de una licencia de conducir y distingue, según los casos, entre licencias profesionales y no profesionales.

¿Tener una de estas patologías significa que se rechazará automáticamente la licencia?

No necesariamente. El instructivo no establece que el diagnóstico de una determinada enfermedad implique por sí solo la prohibición de conducir.

El documento clasifica el nivel de riesgo y, de acuerdo con cada condición, establece distintos criterios de acción:

Aprobar la licencia.

Restringir su duración.

Exigir informes.

Rechazar la licencia.

Por lo tanto, la evaluación considera los síntomas y las características de cada caso, además del tipo de licencia de conducir.

¿Qué patologías pueden hacer que rechacen o acorten una licencia de conducir?

La Resolución Exenta 1194 incluye 38 patologías y condiciones de salud asociadas a accidentes de tránsito. El listado contempla:

Trastornos por consumo de alcohol.

Diabetes mellitus tipo 1 y 2.

Epilepsia.

Cáncer.

Alzheimer u otras demencias.

Infarto agudo al miocardio.

Hipertensión arterial.

Aneurisma aórtico, abdominal y toráxico.

Angina de pecho.

Angioplastia.

Arritmia.

Terapia anticoagulante.

Desfibrilador cardíaco implantado.

Aneurisma cerebral.

Marcapasos cardíaco.

Cardiopatías congénitas.

Paro cardiaco.

Bypass de la arteria coronaria (BAC).

Miocardiopatía dilatada.

Alteraciones en electrocardiograma (ECG).

Insuficiencia cardiaca.

Trasplante cardíaco.

Enfermedades de las válvulas del corazón.

Síncope cardioinhibitorio, por disfunción vasovagal o autonómica.

Miocardiopatía hipertrófica.

Crisis de isquemia transitoria.

Trastornos psiquiátricos.

Uso de benzodiacepinas.

Consumo perjudicial y/o dependencia de drogas ilícitas.

Insuficiencia respiratoria crónica.

Trastornos neuromusculares, como esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson y distrofia muscular progresiva.

Traumatismo encéfalo craneano.

Accidente vascular encefálico.

Disfunción vestibular.

Defectos anatómicos o funcionales del sistema musculoesquelético.

Diplopía.

Cataratas.

Hipoacusia.

¿Qué puede pasar con la licencia si existe una de estas condiciones?

El resultado no es necesariamente el rechazo. Dependiendo de la condición, los síntomas y la evaluación correspondiente, el instructivo contempla la posibilidad de entregar una licencia por un período menor o establecer controles y requisitos adicionales.

Uno de los ejemplos mencionados en el documento corresponde al Alzheimer y otras demencias. No es posible otorgar la licencia a personas con “fuerte sospecha” de presencia de Alzheimer u otras demencias leves, o a quienes presenten dos pruebas de funciones ejecutivas alteradas.

Sin embargo, puede otorgarse una licencia con restricciones —es decir, por menos años— y sujeta a control anual si el Alzheimer no impide el manejo, si la progresión es lenta, la persona está sujeta a controles periódicos y presenta competencias y habilidades para conducir en forma segura.