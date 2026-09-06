Romería al Cementerio General termina con 24 detenidos y cierre de estaciones de Metro

Una jornada marcada por violentos incidentes dejó la tradicional Romería al Cementerio General, con 24 personas detenidas y alteraciones al funcionamiento del Metro de Santiago.

Los desmanes obligaron incluso a acortar la actividad. El espectáculo preparado al interior del Cementerio General se extendió solo entre 10 y 15 minutos, antes de dar paso a un discurso de aproximadamente 15 a 20 minutos. Posteriormente, los incidentes comenzaron a concentrarse en avenida Recoleta con Valdivieso.

Según información de Carabineros, la mayoría de los detenidos mantenía órdenes de aprehensión vigentes por distintos delitos.

Los primeros enfrentamientos comenzaron pasadas las 11 de la mañana, cuando gran parte de la marcha llegó al sector de Recoleta. Con el avance de las horas, los hechos de violencia se concentraron en dos puntos: el acceso a la estación Cementerios de la Línea 2 del Metro y posteriormente el interior del Cementerio General.

En el ingreso a la estación, encapuchados lanzaron bombas molotov y levantaron barricadas, provocando fuego en el sector. En medio de los incidentes, algunos antisociales también aprovecharon la situación para ingresar a locales comerciales.

La jornada además afectó el servicio del Metro de Santiago. Durante la mañana permanecieron cerradas las estaciones La Moneda, Cementerios, Patronato y Cerro Blanco debido a los incidentes registrados en sus alrededores.

Pasadas las 12 horas, las demás estaciones retomaron su funcionamiento, mientras Cementerios se mantenía cerrada y sin detención de trenes.