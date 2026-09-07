Con la llegada de Fiestas Patrias 2026, una de las preguntas habituales para quienes dejan Santiago en automóvil es cuánto dinero deben considerar para los peajes. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene publicadas las tarifas vigentes para los distintos tramos concesionados de la Ruta 5 Norte y la Ruta 5 Sur.

Los cálculos de esta nota corresponden a autos y camionetas y consideran los peajes troncales que debe atravesar un conductor que realiza el recorrido completo por la Ruta 5. No se incluyen las autopistas urbanas ni pórticos de acceso dentro de Santiago, ya que ese costo depende del punto de origen de cada viaje. Tampoco se incorporan eventuales descuentos o medidas especiales que puedan aplicarse durante Fiestas Patrias.

Peajes Ruta 5 Norte 2026: cuánto cuesta viajar desde Santiago

Para quienes viajen desde Santiago hacia el norte, los primeros cuatro peajes interurbanos son Lampa, con una tarifa de $900 para vehículos livianos; Las Vegas, $2.900; Túnel El Melón, $2.900; y Pichidangui, $2.900. De esta manera, llegar hasta Los Vilos implica un desembolso de $9.600 por tramo.

Desde Los Vilos hacia La Serena se suman los dos peajes troncales de la concesión Ruta del Elqui, con una tarifa de $4.250 cada uno. Por eso, viajar de Santiago a La Serena o Coquimbo cuesta actualmente $18.100 solamente en peajes, o $36.200 considerando ida y vuelta.

Destino desde Santiago Peajes solo ida Peajes ida y vuelta Los Vilos $9.600 $19.200 La Serena / Coquimbo $18.100 $36.200 Vallenar $24.400 $48.800 Caldera $29.050 $58.100

Los valores hacia Vallenar incorporan los peajes Punta Colorada y Cachiyuyo, de $3.150 cada uno. Para continuar hasta Caldera se agregan Puerto Viejo, con un valor de $1.750, y Totoral, de $2.900.

Hay además un cambio relevante para quienes salgan al norte estas Fiestas Patrias: desde el 7 de agosto comenzaron a operar pórticos Free Flow en Las Vegas y Pichidangui. La concesionaria informó que el nuevo sistema permite utilizar TAG de cualquier concesionaria y que su implementación no modificó las tarifas vigentes.

En el tramo Los Vilos-La Serena hay que tomar otra precaución. Ruta del Elqui informa actualmente que el modo de pago de sus peajes es en efectivo, por lo que conviene contar con dinero antes de ingresar a ese tramo.

Por lo tanto, un automóvil o camioneta paga $18.100 en peajes para viajar desde Santiago hasta La Serena por la Ruta 5 Norte. El viaje de ida y vuelta suma $36.200, sin considerar autopistas urbanas en Santiago, combustible ni eventuales medidas tarifarias especiales para Fiestas Patrias.

Peajes Ruta 5 Sur 2026: cuánto cuesta viajar desde Santiago

Hacia el sur, los primeros dos peajes troncales son Nueva Angostura y Quinta, ambos con una tarifa 2026 de $3.800 para autos y camionetas. Más adelante, los peajes Río Claro y Retiro cuestan $3.300 cada uno.

Esto significa que viajar desde Santiago hasta Chillán cuesta $14.200 por sentido exclusivamente en peajes y $28.400 ida y vuelta. Si el destino es Temuco, se deben agregar Santa Clara y Las Maicas, de $3.400 cada uno, y Púa, de $3.600, con lo que el total llega a $24.600 por tramo. Las tarifas de los respectivos tramos están publicadas por la Dirección General de Concesiones.

Destino desde Santiago Peajes solo ida Peajes ida y vuelta Rancagua $3.800 $7.600 Talca $10.900 $21.800 Chillán $14.200 $28.400 Los Ángeles $17.600 $35.200 Temuco $24.600 $49.200 Valdivia $31.800 $63.600 Osorno $35.400 $70.800 Puerto Montt $40.100 $80.200

Para llegar a Valdivia desde Santiago se suman, después de Temuco, los peajes Quepe y Lanco, ambos de $3.600. Hacia Osorno se agrega La Unión, también de $3.600, mientras que para Puerto Montt se considera además Cuatro Vientos, de $3.600, y el cobro de $1.100 correspondiente al acceso o bypass de Puerto Montt.

Resumiendo, el costo normal de los peajes entre Santiago y Chillán es de $14.200 por sentido para un vehículo liviano. Son cuatro cobros troncales: Nueva Angostura y Quinta, por $3.800 cada uno, además de Río Claro y Retiro, por $3.300 cada uno.

A su vez, llegar desde Santiago hasta Temuco por la Ruta 5 Sur cuesta $24.600 en peajes para autos y camionetas, utilizando las tarifas normales de 2026. El gasto de ida y vuelta alcanza los $49.200.

Estos montos sirven como presupuesto base para Fiestas Patrias. El costo final puede aumentar según los pórticos urbanos utilizados para salir o regresar a Santiago y también puede disminuir si para los días de mayor flujo el MOP dispone rebajas tarifarias especiales en determinados horarios.