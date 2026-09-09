El nuevo dato del IPC de agosto tendrá un efecto directo sobre el valor de la Unidad de Fomento (UF), que se reajusta mensualmente de acuerdo con la inflación. Con ello, se espera que esta unidad utilizada en distintas operaciones financieras supere los $41 mil.

Se prevé que la UF pasaría desde los actuales $40.884,32 a cerca de $41.130, un incremento aproximado de $245. Aunque puede parecer una variación pequeña, su impacto se puede sentir en el presupuesto de las familias cuando existen contratos, créditos, seguros o cobros expresados en esta unidad.

¿Qué sube cuando sube la UF?

En concreto, cuando aumenta el valor de la UF, algunos de los rubros o elementos más afectados son:

– Los dividendos de créditos hipotecarios y de consumo que estén pactados en UF.

– Los contratos de arriendo, aunque también hay casos donde estos se pactan en un monto fijo.

– El Fondo de Cesantía, ya que el máximo de sueldo sobre el cual se cotiza para el seguro se actualiza según la variación de la UF y el Índice de Remuneraciones Reales.

– Los planes de Isapre y los seguros de salud.

– Subsidios y beneficios habitacionales. Varios montos del Minvu se expresan en UF.

– Las cuotas de algunos colegios o universidades.

– Los topes imponibles de cotizaciones. El límite máximo imponible para pensiones, salud y ley de accidentes del trabajo se fija en UF.

– Productos de consumo varios. Aunque no directamente, el alza de la UF tiende a reflejar una mayor inflación, lo que se traduce en un aumento generalizado del costo de la vida y productos básicos.

La UF y su efecto en el presupuesto familiar

La UF no aumenta por sí misma el precio de todos los productos o servicios. Su principal efecto se observa en aquellos compromisos cuyo valor está expresamente establecido en esta unidad.

Por eso, para quienes tienen un crédito, contrato de arriendo, seguro, plan de salud o algún otro pago expresado en UF, una variación al alza implica que deberán desembolsar más pesos para cubrir el mismo número de UF.