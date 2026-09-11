Si este 18 de septiembre tienes pensado salir de Santiago o viajar por carretera, hay una revisión que conviene hacer antes de cargar las maletas y poner en marcha el auto. Frenos, neumáticos, batería, luces y niveles de fluidos son algunos de los puntos que pueden marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y una pana en plena ruta.

Ante el aumento del flujo vehicular que se espera durante Fiestas Patrias, especialistas recomiendan realizar una revisión preventiva del vehículo, especialmente después de los meses de invierno, cuando el frío, la humedad y las bajas temperaturas pueden afectar algunos de sus componentes.

Según cifras consolidadas del sector, durante el año 2025 se registraron 73.081 siniestros de tránsito en Chile y 1.507 personas perdieron la vida. En este contexto, estudios de seguridad vial señalan que un 7% de los accidentes con consecuencias graves está directamente relacionado con fallas técnicas de los vehículos, las cuales pudieron ser mitigadas a tiempo.

“El invierno somete a los autos a bajas temperaturas, humedad y desgaste en componentes críticos como la batería o el sistema eléctrico. Cuando llega septiembre y sometemos el vehículo a largas distancias en carretera, con carga completa y a mayores velocidades, esas pequeñas fallas invisibles terminan manifestándose en pana o, peor aún, en un accidente”, explica Diego Noguera CEO de Carvuk, plataforma que se especializa en mantenimiento y servicios automotrices a domicilio.

El checklist del “18”: 7 elementos clave antes de subir a la carretera

Para evitar contratiempos, emergencias o panas en la ruta, especialistas detallan los elementos fundamentales que se deben inspeccionar antes de iniciar el viaje:

● Frenos en óptimas condiciones: Es indispensable revisar el desgaste de pastillas y discos, así como el nivel y estado del líquido de frenos. En carretera, la distancia de frenado aumenta considerablemente al viajar con auto lleno y equipaje.

● Neumáticos: Se debe verificar la presión de aire (adecuándola para carga completa) y comprobar el desgaste de la banda de rodamiento. Un truco casero y efectivo es poner una moneda de $100 en los surcos de la rueda: si el borde dorado queda completamente al descubierto, el neumático está gastado y debe cambiarse; si queda cubierto en su totalidad o gran parte de él, aún tiene vida útil. Punto crítico: no olvidar revisar la presión y el estado del neumático de repuesto.

● Niveles de fluidos (Aceite, refrigerante y limpiaparabrisas): El motor trabajará a mayor exigencia. Chequear el nivel de aceite y el líquido anticongelante/refrigerante previene sobrecalentamientos. Asimismo, es clave revisar el líquido limpiaparabrisas para remover polvo, barro o insectos en ruta sin rayar el parabrisas.

● Batería (Señales de alerta al conductor): Como no todos tienen un tester de voltaje en casa, hay que poner atención a los síntomas de desgaste tras el invierno. Si al auto le cuesta arrancar en frío por las mañanas o si se nota una pérdida repentina de potencia en las luces al encender el motor, la batería está al límite de su vida útil y debe reemplazarse antes de viajar.

● Sistema de iluminación completo: Es vital comprobar que todas las luces funcionen correctamente: posición, freno, reversa y señalizadores. En carretera, ser visto a tiempo por otros conductores es tan importante como ver bien.

● Revisión de alertas en el tablero: Antes de emprender viaje, hay que poner atención a cualquier testigo encendido en el panel (como el Check Engine, ABS, airbags o presión de aceite). Ignorar un testigo amarillo o rojo antes de un viaje largo puede derivar en fallas graves en medio de la autopista.

● Kit de seguridad y emergencia exigido por ley: Verificar que el extintor esté vigente y cargado, que los triángulos no estén rotos y contar con chalecos reflectantes. Una recomendación clave es llevar chalecos adicionales si viaja más de un pasajero, para usarlos antes de descender ante una emergencia.

Mantenimiento a domicilio: una revisión que puede evitar problemas en carretera

Uno de los principales obstáculos que enfrentan los conductores antes de viajar es el tiempo que toma llevar el vehículo a un taller mecánico en vísperas de un festivo.

Un chequeo preventivo podría ahorrar dinero ante fallas complejas en la ruta y también salvar vidas. “El objetivo es que las familias salgan a la carretera con la tranquilidad de que su vehículo responderá ante cualquier exigencia. Contamos con servicios de mantenimiento integral a domicilio. Con alternativas que van desde la Mantención Light o Full, que incluye una pauta de revisión de más de 50 puntos críticos del auto, hasta el cambio de neumáticos”, concluye Noguera.

La revisión antes de viajar también es parte de la seguridad

Antes de emprender el viaje de Fiestas Patrias, unos minutos destinados a revisar el vehículo pueden ayudar a detectar problemas antes de que aparezcan en carretera. La recomendación es no esperar hasta el último momento: comprobar el estado de los elementos básicos, revisar el kit de emergencia y, si existe alguna señal de falla, resolverla antes de iniciar el trayecto.