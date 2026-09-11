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A casi un año del ataque, Martín de los Santos será extraditado a Chile: llegará durante la mañana PAÍS Créditos imagen: Archivo

A casi un año del ataque, Martín de los Santos será extraditado a Chile: llegará durante la mañana

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El imputado por la agresión en mayo pasado a un adulto mayor en Vitacura viaja custodiado por la PDI y arribaría a Santiago cerca del mediodía. Tras controles migratorios y trámites en Interpol, será llevado ante la Corte de Apelaciones y luego a Gendarmería.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Martín de los Santos será trasladado este viernes a Chile tras concretarse su extradición desde Brasil, donde fue detenido el 23 de junio luego de huir tras la agresión contra el conserje Guillermo Oyarzún en Vitacura. El trabajador sufrió graves lesiones, entre ellas fractura de mandíbula, pérdida de un ojo y anosmia total. De los Santos llegará custodiado por la PDI y deberá cumplir controles migratorios, trámites en Interpol y luego ser puesto a disposición de tribunales. La causa había quedado temporalmente sobreseída mientras se concretaba la extradición.
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Martín de los Santos será trasladado este viernes a Chile tras concretarse su extradición desde Brasil, en el marco de la investigación por la agresión contra un adulto mayor ocurrida en Vitacura en mayo de 2025.

De los Santos se encuentra investigado por la agresión sufrida por Guillermo Oyarzún, quien trabajaba como conserje de un edificio de Vitacura. El trabajador sufrió una fractura de mandíbula, la pérdida de un ojo, pérdida de visión y anosmia total, después de que se negara a entregarle un cigarro al imputado. Tras el ataque, De los Santos huyó a Brasil luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretara su prisión preventiva. Fue detenido el 23 de junio en Cuiabá, en el estado de Mato Grosso, e ingresado a la prisión de Lemos Dantas, donde permaneció hasta que la justicia brasileña aceptó su extradición.

El avión que lo traslada despegó durante la mañana desde Brasil y tiene previsto arribar a Santiago alrededor del mediodía, cerca de las 11:30 horas. De los Santos viaja custodiado y esposado por personal de la Policía de Investigaciones, luego de ser entregado por la Policía Federal de Brasil a funcionarios de Interpol de la PDI, organismo encargado de ejecutar y coordinar los procedimientos de extradición.

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Una vez en Chile, deberá cumplir los controles migratorios correspondientes. Posteriormente, será trasladado al cuartel de Oficina Central Nacional Santiago de Interpol, en Independencia, donde se realizará un chequeo médico y los trámites administrativos antes de ser puesto a disposición de los tribunales. La Fiscalía Metropolitana Oriente informó que, tras su arribo, deberá ser llevado a la Corte de Apelaciones de Santiago para cumplir el procedimiento correspondiente.

La causa en Chile había sido sobreseída temporalmente y se había decretado la rebeldía del imputado mientras se concretaba su regreso al país.

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