Luces encendidas en carretera: cuándo es obligatorio usarlas y cuál es la multa por no hacerlo

Cada vez que una persona conduce un vehículo debe cumplir una serie de normas establecidas en la Ley de Tránsito. Entre ellas está el correcto uso de las luces del automóvil, una obligación que muchos conductores pasan por alto y que puede terminar en una infracción cursada por Carabineros.

Aunque existe una regla general asociada a la falta de luz natural, en carreteras y autopistas la exigencia es permanente: los vehículos motorizados deben circular con sus luces encendidas cuando transitan por rutas interurbanas, incluso si estas atraviesan sectores urbanos.

Esto aplica, por ejemplo, a vías como las rutas 5, 68 y 78, donde los conductores deben mantener las luces activadas durante todo el desplazamiento, independiente de si es de día, si existe buena visibilidad o si las condiciones climáticas son favorables.

¿Cuándo es obligatorio encender las luces del auto?

La Ley de Tránsito establece que los vehículos deben utilizar sus luces desde media hora después de la puesta de sol hasta media hora antes de la salida del sol, cuando circulan en condiciones de baja luminosidad.

En Santiago, durante septiembre de 2026, el sol comienza a ocultarse cerca de las 19:00 horas, por lo que los conductores deben considerar el encendido de luces antes del anochecer, especialmente en desplazamientos por autopistas, carreteras concesionadas y caminos rurales.

Además, las luces deben utilizarse cuando las condiciones de seguridad lo requieran, como ocurre durante episodios de lluvia, neblina, humo u otras situaciones que reduzcan la visibilidad.

En zonas urbanas corresponde utilizar luces bajas, mientras que en caminos rurales o vías sin iluminación suficiente pueden emplearse luces altas, siempre evitando encandilar a otros conductores.

Existe una excepción permanente para motocicletas, bicimotos, motonetas y vehículos similares: deben circular siempre con sus luces encendidas, sin importar la hora del día ni las condiciones meteorológicas.

Luces diurnas y obligación en rutas interurbanas

La normativa chilena establece además que los vehículos motorizados que circulen por rutas interurbanas deben hacerlo con sus luces de circulación diurna encendidas, cuando cuentan con este sistema, o con las luces correspondientes según la normativa vigente.

La medida busca que los vehículos sean más visibles para otros usuarios de la vía, especialmente en carreteras de alta velocidad, donde la distancia de reacción es menor.

Por esta razón, un conductor que ingresa a una autopista o carretera no debe esperar a que oscurezca para encender las luces: la obligación comienza desde el momento en que circula por una ruta interurbana.

¿Cuál es la multa por manejar sin luces encendidas?

Conducir sin las luces encendidas cuando la normativa lo exige está considerado una infracción grave a la Ley de Tránsito.

Si Carabineros detecta esta conducta, el conductor arriesga una multa de entre 1 y 1,5 UTM.

Considerando el valor de la UTM de septiembre de 2026, equivalente a $69.263, la sanción económica puede ir aproximadamente desde:

1 UTM: $69.263

1,5 UTM: $103.895

El monto definitivo depende de lo que determine el tribunal competente.

Recomendaciones para evitar multas y accidentes

Antes de iniciar un viaje por carretera, los conductores deben revisar que las luces delanteras y traseras funcionen correctamente, además de mantener limpios los focos para asegurar una adecuada visibilidad.

En trayectos por autopistas y carreteras, especialmente durante la tarde y primeras horas de la noche, mantener las luces encendidas permite que otros vehículos identifiquen con mayor anticipación la posición y velocidad del automóvil.

La regla clave es simple: en ciudad las luces dependen de la falta de luz natural o de las condiciones ambientales; en carretera y autopistas, las luces deben permanecer encendidas durante todo el recorrido.