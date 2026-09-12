Marchas, homenajes e incidentes marcaron la conmemoración del 11 de septiembre

El 11 de septiembre volvió a trasladarse a las calles. Mientras el Gobierno de José Antonio Kast decidió no realizar una ceremonia oficial por los 53 años del golpe de Estado, distintas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos desplegaron durante el viernes homenajes, marchas y velatones en Santiago y otras ciudades del país.

Una de las actividades centrales comenzó durante la mañana en el Cementerio General, donde la Fundación Salvador Allende, familiares y dirigentes de oposición homenajearon al expresidente. Entre los asistentes estuvo Gabriel Boric. Posteriormente hubo una caminata por el centro de Santiago, con una parada en Morandé 80 y ofrendas florales ante el monumento a Allende en la Plaza de la Constitución.

Las conmemoraciones se extendieron durante el día a distintos sitios de memoria. Por la noche, miles de personas llegaron al Estadio Nacional, utilizado como centro de detención y tortura después del golpe, donde se realizaron recorridos, testimonios y actividades culturales en recuerdo de las víctimas de la dictadura.

La jornada, sin embargo, también registró incidentes. Cerca del mediodía, una movilización en la Alameda terminó con enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros. Personal de Control de Orden Público utilizó carros lanzaaguas y lanzagases, mientras el tránsito permaneció interrumpido cerca de una hora entre Vicuña Mackenna y Manuel Rodríguez. La vía fue completamente reabierta alrededor de las 14:19 horas.

Durante la tarde, un grupo de encapuchados ingresó al Instituto Nacional, lo que obligó a evacuar el establecimiento y suspender las clases. Carabineros detuvo a siete personas; según el SLEP Santiago Centro, cinco de ellas eran estudiantes del liceo.

Ya entrada la noche se reportaron barricadas y alteraciones del orden público en sectores como Villa Francia, Peñalolén y Mapocho, junto con cortes de tránsito. En Cerro Navia, Carabineros informó cinco detenidos –tres de ellos menores de edad– en tres procedimientos en los que se incautaron fuegos artificiales y materiales destinados, según la policía, a fabricar artefactos incendiarios. La propia institución precisó que no se encontraron panfletos que vincularan a los detenidos con alguna reivindicación específica.

Fuera de Santiago también hubo movilizaciones. En Valparaíso, una marcha recorrió el sector de avenida Brasil y terminó con enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros, además de interrupciones del tránsito.

Hasta la mañana de este sábado no se había difundido en las fuentes revisadas un balance nacional consolidado de detenidos, lesionados e incidentes de toda la jornada. Los casos confirmados por separado sumaban al menos 12 detenciones entre el Instituto Nacional y los procedimientos realizados en Cerro Navia.

Así transcurrió el primer 11 de septiembre bajo el Gobierno de Kast: sin ceremonia convocada desde La Moneda, pero con una amplia agenda de conmemoraciones ciudadanas y políticas que convivió, principalmente en Santiago, con focos de desórdenes y despliegue policial.