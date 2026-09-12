Entre Hilos: ¿Qué es el determinismo tecnológico?

Al igual que en la semana anterior, no se trata aquí de una escuela de pensamiento propiamente tal, sino de una crítica a la forma en que se usan algunos de sus argumentos. En este caso, está en juego cómo la adopción de distintas tecnologías condiciona o incluso predice distintos comportamientos humanos. La crítica del determinismo tecnológico dice relación con la tesis de que la expansión y homogenización tecnológica permite predecir o anticipar el uso que se le dará a esas tecnología entre distintos grupos humanos.

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Ilustraciones: @pajaro_pez