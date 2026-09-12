Publicidad

Entre Hilos: ¿Qué es el determinismo tecnológico?

Publicidad

En este nuevo episodio de la temporada 2026 de Entre Hilos, dedicada a explorar distintas escuelas de pensamiento, Francisco Castillo y Daniel Chernilo conversaron sobre determinismo tecnológico.

El Mostrador Fuente Preferida

Al igual que en la semana anterior, no se trata aquí de una escuela de pensamiento propiamente tal, sino de una crítica a la forma en que se usan algunos de sus argumentos. En este caso, está en juego cómo la adopción de distintas tecnologías condiciona o incluso predice distintos comportamientos humanos. La crítica del determinismo tecnológico dice relación con la tesis de que la expansión y homogenización tecnológica permite predecir o anticipar el uso que se le dará a esas tecnología entre distintos grupos humanos.

También te puede interesar: 

 

Ilustraciones: @pajaro_pez 

Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad