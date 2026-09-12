Fantasilandia en septiembre: fechas de apertura, promociones y After Parque

Fantasilandia anunció su programación para septiembre, mes en el que contará con jornadas especiales de funcionamiento, promociones para distintos públicos y una nueva versión de After Parque. La agenda considera fechas cercanas a las celebraciones de Fiestas Patrias y actividades en el contexto de los últimos meses de operación del recinto en Parque O’Higgins.

El parque de diversiones abrirá sus puertas el día 12 de septiembre. Posteriormente, operará durante la semana de Fiestas Patrias los días 14, 15, 16 y 20 de septiembre.

La programación continuará el 24 de septiembre con una nueva edición de After Parque y finalizará con jornadas de funcionamiento los días 26 y 27 de septiembre.

Según informó Cristián Ivovich, gerente comercial de Fantasilandia, septiembre es uno de los meses con mayor interés por parte de los visitantes debido a la combinación de días festivos y actividades al aire libre, por la llegada de la primavera.

“Septiembre es uno de los meses más esperados por nuestros visitantes porque combina días de descanso, celebraciones y condiciones ideales para disfrutar al aire libre y en familia. Queremos que las personas aprovechen estas fechas para visitarnos, especialmente en un año tan significativo para Fantasilandia, cuando nos acercamos al cierre de una etapa histórica en Parque O’Higgins”, señaló.

Fechas de Fantasilandia durante septiembre

Para organizar una visita, estas son las fechas anunciadas por el parque:

12 de septiembre: abierto.

14 de septiembre: abierto.

15 de septiembre: abierto.

16 de septiembre: abierto.

20 de septiembre: abierto.

24 de septiembre:After Parque.

26 de septiembre:abierto.

27 de septiembre: abierto.

Promociones disponibles para los visitantes

Durante septiembre, Fantasilandia ofrecerá distintas promociones orientadas a facilitar el acceso de familias y grupos de amigos.

Entre las alternativas disponibles destacan:

Promociones Amigos para grupos.

Pack Familiar 2+2.

Beneficios especiales para personas de 40 años o más.

La disponibilidad de cada promoción estará sujeta a las condiciones establecidas por el parque, con cupos limitados.

After Parque regresa el 24 de septiembre

Una de las actividades destacadas del mes será una nueva edición de After Parque, programada para el 24 de septiembre entre las 16:00 y las 23:00 horas.

El evento contará con la participación de Pablito Pesadilla y se sumará a la oferta de entretenimiento disponible durante el mes.

Últimos meses de Fantasilandia en Parque O’Higgins

La programación de septiembre se desarrollará en un contexto especial para Fantasilandia, que se encuentra en los últimos meses de funcionamiento en Parque O’Higgins antes de iniciar una nueva etapa de su historia.

Con esta agenda, el parque busca ofrecer alternativas de entretenimiento para quienes permanezcan en Santiago durante las Fiestas Patrias y el inicio de la primavera.

Las entradas pueden adquirirse en Fantasilandia o directamente en boletería, sujeto a disponibilidad diaria.