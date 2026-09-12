Las Fiestas Patrias aumentan las compras online, reservas de alojamiento y búsqueda de promociones, situaciones que también pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes. Según Gen, durante el primer semestre de 2026 se bloquearon 114,2 millones de ataques relacionados con tiendas online falsas, un 109% más que en el segundo semestre de 2025. Las estafas incluso pueden utilizar datos reales de una reserva para parecer legítimas.

Tips para evitar una estafa

Verifica los mensajes: aunque tengan tu nombre, fechas o datos reales, confirma la información directamente con el sitio oficial.

Desconfía de ofertas demasiado buenas: busca la promoción en la página oficial del comercio antes de comprar.

Revisa el pago: si la página cambia inesperadamente, solicita información inusual o te redirige, detén la operación.

No actúes bajo presión: una supuesta urgencia para pagar o confirmar una reserva puede ser una señal de fraude.

Revisa tus movimientos bancarios: comprueba que no existan cargos que no reconozcas.

Ten cuidado con Wi-Fi público: evita realizar compras o ingresar información sensible desde redes abiertas.

Una pausa puede evitar el fraude

Antes de hacer clic, pagar o entregar información personal, detente y verifica. Como advierten , las estafas actuales pueden parecer comunicaciones completamente legítimas, por lo que comprobar directamente la información es una de las principales formas de prevenirlas.