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Minvu entrega hasta $1,6 millones para arreglar la casa: quiénes pueden postular DATOS ÚTILES MINVU

Minvu entrega hasta $1,6 millones para arreglar la casa: quiénes pueden postular

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El beneficio permite financiar reparaciones de techumbres, baños y cierres o rejas. La postulación está dirigida a mujeres jefas de hogar y estará disponible hasta el 9 de octubre.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Minvu abrió un nuevo beneficio para mujeres jefas de hogar que necesiten reparar sus viviendas. La Tarjeta Banco de Materiales permite financiar materiales para arreglar techumbres, baños, cierres y rejas, con montos de hasta 40 UF, equivalentes a cerca de $1,6 millones. La postulación es online, requiere ClaveÚnica y estará disponible hasta el 9 de octubre de 2026. El inmueble debe cumplir requisitos de antigüedad, avalúo, ubicación y propiedad.
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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió la postulación a la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar, “tu casa a tú pinta”, un beneficio que permite comprar materiales de construcción para realizar reparaciones de baja complejidad en la vivienda. La ayuda contempla montos de hasta 40 UF, cerca de $1,6 millones, y busca beneficiar a unas 25 mil mujeres y sus familias en todo el país.

¿Qué reparaciones se pueden financiar?

Techumbre: 25 UF, cerca de $1.022.000.
Baño: 15 UF, cerca de $613.000.
Cierres y rejas: hasta 40 UF, cerca de $1.635.000.

¿Quiénes pueden postular?

Entre los principales requisitos están:

  • Ser mujer jefa de hogar mayor de 18 años.
  • Ser chilena o extranjera con residencia definitiva.
  • Estar entre el 70% y 100% del Registro Social de Hogares.
  • Ser propietaria de una única vivienda y habitarla.
  • Contar con ClaveÚnica.
  • Tener ahorro mínimo para la reparación de cierres y rejas: 2 UF.
  • No haber recibido anteriormente determinados beneficios de mejoramiento de vivienda del Minvu.
  • La vivienda debe ser una casa, tener al menos cinco años de antigüedad y un avalúo fiscal de hasta 2.000 UF, entre otros requisitos.

¿Cómo y cuándo postular?

La postulación es 100% online y estará abierta desde el 10 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2026. El trámite se realiza con RUT y ClaveÚnica y requiere antecedentes de la vivienda y fotografías que permitan acreditar el deterioro que se busca reparar.

Un beneficio para reparar antes de que el deterioro avance

La tarjeta permite destinar el subsidio a materiales para reparaciones específicas de la vivienda. Antes de postular, es importante revisar que tanto la persona como el inmueble cumplan todos los requisitos establecidos por el Minvu.

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