No basta con llevar una silla infantil en el auto. Para que realmente proteja a un niño o niña debe ser adecuada para su talla, peso y edad, compatible con el vehículo, estar correctamente instalada y utilizarse en cada viaje, incluso cuando el trayecto sea de apenas unas cuadras.

El tema volvió a la discusión luego de que este 19 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la idea de legislar por 123 votos a favor, ninguno en contra y una abstención el proyecto que busca aumentar las sanciones por incumplir las normas de seguridad para el traslado de niños.

Más allá de las sanciones, el sistema de retención infantil (SRI) es uno de los principales mecanismos para proteger a los niños durante un choque. La Organización Mundial de la Salud señala que estos dispositivos pueden reducir hasta en 71% el riesgo de muerte entre los niños cuando son utilizados correctamente. En Chile, Conaset estima que pueden disminuir entre 50% y 80% las lesiones mortales y graves.

¿Hasta qué edad es obligatoria la silla infantil en Chile?

La Ley de Tránsito establece que los niños de hasta 8 años inclusive, es decir, hasta antes de cumplir los 9 años, deben viajar utilizando un sistema de retención infantil. La legislación también considera como parámetros una estatura de 135 centímetros y un peso de 33 kilos.

Además, los menores de 12 años no pueden viajar en los asientos delanteros de automóviles, camionetas, camiones y vehículos similares, salvo las excepciones establecidas para vehículos de cabina simple. Deben hacerlo en los asientos traseros utilizando el sistema de seguridad que corresponda.

No todos los niños necesitan el mismo dispositivo. El concepto de sistema de retención infantil incluye desde las sillas para bebés hasta aquellas con arnés, butacas y alzadores o boosters. La elección debe hacerse de acuerdo con las características del niño y con los límites establecidos por el fabricante.

Cómo elegir correctamente una silla infantil para el auto

El primer criterio no debe ser el precio ni solamente la edad. Conaset recomienda comprobar que el sistema sea adecuado para la talla, peso, edad y contextura física del niño, y que también resulte compatible con el tamaño y los sistemas de anclaje del vehículo.

También es indispensable revisar que se trate de un modelo acreditado para su comercialización en Chile. Actualmente existen sistemas certificados conforme a estándares internacionales como el Reglamento UN R129 y las normas estadounidenses FMVSS 213. Conaset mantiene un registro actualizado de los modelos acreditados que pueden comercializarse en el país.

Un error frecuente es cambiar demasiado pronto a un alzador o directamente al cinturón de seguridad del vehículo. La silla debe utilizarse hasta alcanzar los límites de talla o peso indicados para cada etapa y para el modelo específico.

¿Dónde debe instalarse la silla infantil?

La ubicación más segura es, siempre que el vehículo y el sistema permitan una correcta instalación, el asiento central trasero, porque es el punto más alejado de los posibles impactos laterales. Como segunda alternativa, Conaset recomienda el asiento trasero ubicado detrás del copiloto.

La silla puede fijarse mediante ISOFIX, LATCH o el cinturón de seguridad, dependiendo del vehículo y del modelo. Los tres mecanismos pueden ser seguros si se utilizan correctamente. No deben combinarse distintos sistemas de anclaje salvo que el fabricante de la silla indique expresamente que se puede hacer.

Todos los vehículos homologados conforme a las exigencias establecidas por la normativa chilena deben contar con anclajes destinados a sistemas de retención infantil. Su ubicación puede comprobarse en el manual del automóvil.

Cómo saber si la silla está bien instalada

Hay una prueba sencilla. Una vez instalada, se debe tomar la silla desde su base e intentar moverla lateralmente. No debería desplazarse más de 2,5 centímetros hacia cada lado. Si se mueve más, es necesario volver a revisar la fijación.

También debe comprobarse el ajuste del arnés. Conaset recomienda la llamada “prueba del pellizco”: si al intentar tomar la cinta del arnés entre los dedos índice y pulgar no es posible pellizcarla, el ajuste es suficientemente firme.

El arnés no debe quedar suelto ni torcido y tampoco deben añadirse cojines, cubiertas para correas u otros accesorios que no hayan sido incluidos o autorizados por el fabricante.

En las sillas que corresponda utilizar mirando hacia atrás, la instalación debe respetar esa orientación y mantenerse de acuerdo con los límites establecidos por el fabricante. Especialmente en los niños más pequeños, esta posición permite distribuir mejor las fuerzas que actúan sobre cabeza, cuello y columna durante una colisión. Durante la discusión legislativa, Conaset destacó precisamente la vulnerabilidad de esas zonas del cuerpo durante los primeros años de vida.

¿Cuál es la multa por no usar silla infantil en Chile?

Actualmente, transportar a un niño sujeto a la obligación legal sin el sistema de retención infantil correspondiente, o llevar a un menor de 12 años en el asiento delantero cuando la ley lo prohíbe, constituye una infracción gravísima.

La sanción vigente es una multa de 1,5 a 3 UTM, además de la suspensión de la licencia de conducir entre 5 y 45 días. La responsabilidad recae en el conductor del vehículo.

Con el valor de la UTM de agosto de 2026 —$71.649—, el rango equivale aproximadamente a $107 mil y $215 mil.