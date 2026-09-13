¿Lloverá en Fiestas Patrias? Esto proyecta el pronóstico para el 18 de septiembre

A pocos días del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, el pronóstico del tiempo comienza a tomar protagonismo para quienes ya preparan sus actividades durante la semana dieciochera. La Dirección Meteorológica de Chile entregó una primera proyección para el periodo del 15 al 20 de septiembre, con diferencias entre las distintas zonas del país.

De acuerdo con la proyección meteorológica preliminar de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para el periodo comprendido entre el 15 y el 20 de septiembre, las precipitaciones se concentrarían principalmente en la zona sur y austral del país.

¿Dónde lloverá durante Fiestas Patrias?

Según la DMC, se esperan precipitaciones desde la Región de Los Ríos hacia el sur, con rangos que se encontrarían dentro de los valores normales para esta época del año.

Las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén aparecen entre las zonas donde se anticipan lluias durante la semana de Fiestas Patrias. Sin embargo, por ahora no es posible establecer con precisión cuántos milímetros podrían registrarse ni determinar jornadas específicas con precipitaciones.

La DMC advierte que se trata de una proyección preliminar, por lo que el escenario meteorológico continuará ajustándose a medida que se acerquen las fechas.

Por otro lado, más hacia el extremo sur, también se anticipan condiciones nubosas y precipitaciones débiles.

En localidades como Puerto Natales y el sector de Torres del Paine, las precipitaciones podrían presentarse incluso como aguanieve, debido a las condiciones propias de la zona asutral durante esta época del año.

No obstante, el panorama será diferente en la zona central del país, donde la proyección preliminar de la DMC apunta a condiciones más estables y sin precipitaciones durante el periodo dieciochero.

En la zona norte, por otro lado, se espera principalmente nubosidad durante las mañanas en sectores costeros, sin que por ahora se anticipen lluvias relevantes.

Revisa el pronóstico antes de planificar tus actividades

La recomendación es revisar las actualizaciones de la Dirección Meteorológica de Chile a medida que se acerque el 18 de septiembre, ya que el pronóstico puede experimentar modificaciones tanto en la cantidad de precipitaciones como en las jornadas en que estas se presentarían.