Multas en carretera: las infracciones que pueden costar caro a los conductores estas Fiestas Patrias

Durante los viajes por carretera, especialmente en fines de semana largos y Fiestas Patrias, aumentan los controles de Carabineros y fiscalizadores de tránsito. Por eso, antes de salir es importante revisar la documentación del vehículo, los elementos de seguridad y las normas que deben cumplir los conductores para evitar sanciones.

Entre las infracciones más frecuentes se encuentra el uso de la berma para adelantar o avanzar cuando existe congestión vehicular. Esta práctica está prohibida, ya que la berma está destinada principalmente a emergencias, detenciones por fallas mecánicas o circulación de vehículos autorizados.

Otra de las faltas habituales es conducir sin la documentación obligatoria del vehículo o con documentos vencidos. Los conductores deben portar su licencia de conducir vigente, permiso de circulación, revisión técnica aprobada y seguro obligatorio (SOAP). Circular con alguno de estos documentos vencidos puede derivar en una infracción y la correspondiente multa.

Multa por no usar silla de niños en el auto

El traslado de menores también está regulado por normas específicas de seguridad. Los niños y niñas que corresponda deben viajar en un sistema de retención infantil adecuado a su edad, peso y talla, instalado correctamente en el vehículo.

No utilizar una silla de seguridad cuando es obligatorio constituye una infracción y puede generar una multa para el conductor, además de aumentar el riesgo de lesiones graves en caso de accidente.

Circular sin luces encendidas también puede ser sancionado

En carretera, los vehículos deben cumplir con condiciones que permitan una adecuada visibilidad. Circular sin las luces obligatorias encendidas, especialmente en rutas donde la normativa lo exige, puede ser motivo de fiscalización y multa.

La recomendación de las autoridades es revisar antes de iniciar un viaje el funcionamiento de focos, neumáticos, cinturones de seguridad y otros elementos básicos del automóvil.

Otras multas frecuentes en carretera

Entre las infracciones que pueden ser detectadas durante controles en ruta también están:

Exceso de velocidad.

No utilizar cinturón de seguridad.

Conducir utilizando el teléfono celular.

Manejar bajo los efectos del alcohol o drogas.

Adelantar en lugares prohibidos.

No respetar señales de tránsito.

Transportar pasajeros en condiciones inseguras.

Circular con neumáticos en mal estado.

Las multas de tránsito varían según la gravedad de la infracción y pueden clasificarse como leves, menos graves, graves y gravísimas. Además de la sanción económica, algunas faltas pueden implicar la suspensión de la licencia de conducir.

¿Cuánto cuestan las multas más comunes en carretera?

(Valores referenciales considerando una UTM de $71.721)

Infracción Categoría Multa aproximada Circular por la berma para adelantar o evitar congestión Grave Entre $71.700 y $107.600 aprox. No portar licencia de conducir Grave Entre $71.700 y $107.600 aprox. Licencia de conducir vencida Grave Entre $71.700 y $107.600 aprox. Revisión técnica vencida o inexistente Grave Entre $71.700 y $107.600 aprox. SOAP vencido o no contar con seguro obligatorio Grave Entre $71.700 y $107.600 aprox. No usar silla de seguridad para niños cuando corresponde Gravísima Entre $107.500 y $215.200 aprox., además de suspensión de licencia de 5 a 45 días No utilizar cinturón de seguridad Grave Entre $71.700 y $107.600 aprox. Conducir sin luces cuando corresponde Menos grave Entre $35.800 y $71.700 aprox. Manipular el celular mientras conduce Gravísima Entre $107.500 y $215.200 aprox. Exceso de velocidad Depende del nivel de exceso Desde aproximadamente $35.800 hasta $215.200

Qué revisar antes de salir a carretera

Para evitar multas y viajar de manera segura, los conductores deberían verificar:

Que la licencia de conducir esté vigente.

Que el permiso de circulación y revisión técnica estén al día.

Que el SOAP corresponda al periodo vigente.

Que niños y niñas viajen con la silla de seguridad correspondiente.

Que las luces y neumáticos funcionen correctamente.

Que todos los pasajeros utilicen cinturón de seguridad.

Los controles en carretera buscan reducir accidentes y detectar conductas que aumentan el riesgo para conductores, pasajeros y otros usuarios de las rutas.