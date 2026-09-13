La Policía de Investigaciones (PDI) mantiene abiertas más de 50 oportunidades laborales para quienes buscan incorporarse a la institución en distintas regiones de Chile.

De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la PDI, las postulaciones estarán disponibles hasta el viernes 11 de septiembre y consideran los cargos de profesional médico criminalista, técnico en soporte informático y técnico con conocimiento en formulación, evaluación y gestión de proyectos.

Las vacantes se distribuyen entre Santiago y distintas regiones del país, mientras que las rentas brutas dependen del cargo y pueden variar según la asignación de zona.

¿Qué cargos ofrece la PDI y cuántas vacantes hay disponibles?

Las oportunidades laborales corresponden a tres cargos, con distintos grados de asimilación y cantidad de cupos:

Profesional médico criminalista: 18 vacantes, asimilado a grado 4.

18 vacantes, asimilado a grado 4. Técnico en soporte informático: 14 vacantes, asimilado a grado 11.

14 vacantes, asimilado a grado 11. Técnico en formulación, evaluación y gestión de proyectos: 20 vacantes, asimilado a grado 12.

En total, son 52 vacantes disponibles entre las tres ofertas laborales.

¿Cuánto es la renta de los cargos que ofrece la PDI?

Los sueldos informados por la institución corresponden a rentas brutas y presentan diferencias según el cargo. Además, pueden variar de acuerdo con la asignación de zona.

Para cada puesto, las remuneraciones señaladas son:

Profesional médico criminalista: $1.713.773 de renta bruta.

de renta bruta. Técnico en soporte informático: $1.140.827 de renta bruta.

de renta bruta. Técnico en formulación, evaluación y gestión de proyectos: $1.012.800 de renta bruta.

¿En qué regiones están las vacantes de la PDI?

Los cupos se encuentran distribuidos en distintas regiones del país. La oferta para profesional médico criminalista contempla 18 vacantes:

Tarapacá: 1.

Antofagasta: 3.

Coquimbo: 1.

Valparaíso: 1.

Maule: 5.

Biobío: 2.

Los Ríos: 1.

Los Lagos: 3.

Aysén: 1.

En el caso del cargo de técnico en soporte informático, existen 14 vacantes distribuidas de la siguiente manera:

Tarapacá: 1.

Antofagasta: 2.

Atacama: 1.

Valparaíso: 1.

Metropolitana: 2.

O’Higgins: 1.

Maule: 1.

Ñuble: 1.

Biobío: 1.

La Araucanía: 1.

Aysén: 1.

Magallanes: 1.

Por su parte, las 20 vacantes para técnico con conocimiento en formulación, evaluación y gestión de proyectos se distribuyen entre:

Arica y Parinacota: 1.

Tarapacá: 2.

Antofagasta: 1.

Atacama: 1.

Coquimbo: 1.

Valparaíso: 1.

Metropolitana: 2.

O’Higgins: 2.

Ñuble: 1.

La Araucanía: 2.

Los Ríos: 2.

Los Lagos: 1.

Aysén: 2.

Magallanes: 1.

¿Cómo postular a las ofertas laborales de la PDI?

Según las instrucciones de la institución, las personas interesadas deben enviar sus antecedentes al correo electrónico indicado en la sección “Mecanismos de Postulación” de la ficha correspondiente a cada cargo en el portal oficial de Trabaja con Nosotros de la PDI.

Para realizar el proceso, se debe proporcionar la siguiente información:

Código de postulación del cargo de interés.

Nombre completo.

RUT.

Teléfono de contacto.

Correo electrónico.

Región de residencia.

Información sobre discapacidad, si corresponde.

Indicar si es funcionario o exfuncionario.

Señalar si es funcionario público y de qué servicio o institución.

La postulación debe realizarse junto con los documentos solicitados para acreditar los antecedentes de cada candidato.

¿Qué documentos se deben presentar para postular a la PDI?

Entre los documentos requeridos por la institución se encuentran:

Fotocopia de la cédula de identidad vigente por ambos lados.

Currículum actualizado.

Certificado de título emitido por la entidad educacional.

Certificados de cursos, postítulos, diplomados, magíster u otros, según los requisitos de la postulación.

Certificado de discapacidad, cuando corresponda.

Cuenta escrita, únicamente para funcionarios de la PDI, visada por su jefatura.

Las personas interesadas deben revisar los requisitos específicos y el mecanismo de envío de antecedentes en la ficha del cargo al que desean postular.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 11 de septiembre, por lo que los antecedentes deben ser enviados dentro del periodo establecido por la institución.