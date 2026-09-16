Feriados que quedan en Chile después de las Fiestas Patrias: revisa las fechas

Con las Fiestas Patrias ya en el horizonte, muchas personas comienzan a revisar el calendario para saber cuántos días festivos quedan antes de que termine el año. Durante los últimos meses de 2026 todavía habrá cinco feriados, correspondientes principalmente a celebraciones religiosas y fechas conmemorativas.

Estos días pueden ser una oportunidad para organizar viajes, actividades recreativas o reuniones familiares. Sin embargo, también es importante considerar si se trata de feriados irrenunciables, especialmente para quienes trabajan en el comercio y otras actividades que deben ajustarse a las disposiciones legales.

Feriados que quedan después de Fiestas Patrias

Una vez terminadas las celebraciones de septiembre, el calendario nacional contempla los siguientes días festivos:

12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos

El lunes 12 de octubre se conmemorará el Encuentro de Dos Mundos. Al caer día lunes, esta fecha permitirá un fin de semana largo para quienes tengan descanso durante esa jornada.

31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

El sábado 31 de octubre corresponderá al Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Se trata de un feriado nacional que este año caerá durante el fin de semana.

1 de noviembre: Día de Todos los Santos

El domingo 1 de noviembre será el Día de Todos los Santos. Al igual que el feriado anterior, en 2026 coincidirá con un fin de semana.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

El martes 8 de diciembre se celebrará la Inmaculada Concepción, una de las principales festividades religiosas contempladas como feriado en el calendario chileno.

25 de diciembre: Navidad

El último feriado del año será el viernes 25 de diciembre, correspondiente a Navidad. Esta fecha también es un feriado obligatorio e irrenunciable para los trabajadores del comercio, de acuerdo con la normativa vigente.

Al caer viernes, Navidad permitirá cerrar el año con un fin de semana largo para muchas personas.

¿Cuáles son los feriados irrenunciables que quedan en 2026?

Entre los feriados que quedan durante el año, Navidad es un feriado obligatorio e irrenunciable para los trabajadores del comercio.

Esto significa que los trabajadores de este sector, salvo las excepciones establecidas por la legislación, no pueden ser obligados a prestar servicios durante esa jornada.

Por ello, quienes tengan actividades comerciales o laborales durante los últimos meses del año deben revisar con anticipación las disposiciones que correspondan a su situación.

¿Cuántos feriados quedan antes de terminar el año?

Después de las Fiestas Patrias quedarán cinco feriados nacionales en el calendario de 2026: el 12 de octubre, 31 de octubre, 1 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

De estas fechas, el 12 de octubre y el 25 de diciembre caerán lunes y viernes, respectivamente, por lo que permitirán conformar fines de semana largos. En tanto, los feriados del 31 de octubre y 1 de noviembre coincidirán con sábado y domingo.

Navidad será el último feriado de 2026

El calendario de feriados llegará a su fin el viernes 25 de diciembre, con la celebración de Navidad. Antes de esa fecha, octubre y noviembre también tendrán jornadas festivas que permitirán planificar con anticipación viajes, actividades y reuniones familiares.

Revisar las fechas con anticipación permite organizar mejor los días de descanso y, en el caso de quienes trabajan en sectores sujetos a restricciones especiales, conocer qué jornadas tienen condiciones particulares.