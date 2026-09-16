Fiestas Patrias: advierten sobre los riesgos de elevar volantines cerca del tendido eléctrico

Con la llegada de las Fiestas Patrias, miles de familias se preparan para disfrutar de una de las tradiciones más emblemáticas de septiembre: elevar volantines. Sin embargo, esta actividad puede transformarse en un riesgo cuando se realiza cerca del tendido eléctrico, provocando accidentes y cortes de suministro que afectan a miles de hogares.

En el marco de la campaña Volantín Seguro, Enel Distribución hizo un llamado a la comunidad a encumbrar volantines únicamente en espacios abiertos y alejados de las redes eléctricas, con el fin de prevenir accidentes y evitar interrupciones del servicio.

Según datos de la compañía, entre enero de 2024 y julio de 2026 se registraron más de 1.300 casos de volantines en contacto con la infraestructura eléctrica, una cifra que aumenta significativamente durante septiembre debido a las celebraciones de Fiestas Patrias.

Durante el mismo período, se contabilizaron más de 6.000 requerimientos de clientes por cortes de luz asociados a volantines atrapados en las redes eléctricas. Dependiendo de la infraestructura afectada, la reposición del suministro puede tardar más de dos horas en promedio.

Comunas con más incidentes por volantines y tendido eléctrico

Las comunas que registran la mayor cantidad de eventos relacionados con volantines y redes eléctricas son Maipú, Pudahuel y La Florida, aunque este tipo de situaciones se presenta de manera transversal en distintos sectores de la Región Metropolitana.

“Las Fiestas Patrias son una fecha de celebración para las familias, pero también una instancia para reforzar conductas preventivas. Un volantín en contacto con la red eléctrica puede provocar accidentes graves para las personas y también interrupciones de suministro que afectan a comunidades. Por eso el llamado es a encumbrarlos solo en espacios abiertos, seguros y alejados del tendido eléctrico”, señaló Javiera Muñoz, de Enel Distribución.

Cómo elevar volantines de forma segura durante Fiestas Patrias

Para prevenir accidentes eléctricos y disfrutar de manera segura esta tradición, la compañía recomienda:

Utilizar únicamente hilo de algodón.

No usar hilo curado ni hilo de nylon.

Evitar incorporar metal o papel de aluminio en los volantines.

Elevar volantines solo en parques, canchas o espacios abiertos alejados del tendido eléctrico.

No intentar recuperar volantines atrapados en cables, postes, torres o árboles cercanos a instalaciones eléctricas.

Mantener siempre la supervisión de un adulto cuando participen niños.

Globos metálicos también representan un riesgo

La empresa recordó además que los globos metálicos inflados con helio pueden provocar cortocircuitos al entrar en contacto con las redes eléctricas, generando interrupciones del suministro y riesgos para la seguridad de las personas.

A través de la campaña Volantín Seguro, Enel Distribución busca reforzar las medidas de prevención durante las celebraciones de septiembre e invita a la comunidad a disfrutar de las Fiestas Patrias de manera responsable, evitando accidentes y cortes de energía asociados al uso de volantines cerca del tendido eléctrico.