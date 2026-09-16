Saldos a favor en Cajas de Compensación: revisa si tienes dinero disponible con tu RUT

Al igual que en el 2025, millones de trabajadores y pensionados afiliados a las Cajas de Compensación podrían tener dinero disponible para retirar sin saberlo. Se trata de los llamados saldos a favor, recursos que se generan principalmente por ajustes relacionados con créditos sociales-

En total, según información de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), a julio de 2026 existen $1.371.026.621 disponibles por este concepto en las Cajas de Compensación.

Los recursos corresponden a 23.126 personas o empresas, de las cuales 21.491 son trabajadores o pensionados y 1.630 corresponden a empresas.

La buena noticia es que consultar si existe un saldo a favor es un trámite sencillo y puede realizarse de manera online utilizando el RUT.

¿Por qué las Cajas de Compensación tienen saldos a favor?

Los saldos a favor pueden aparecer durante la vigencia de un crédito social y estar relacionados con distintos ajustes administrativos.

Entre las principales causas se encuentran:

Errores del empleador al calcular el descuento realizado por planilla.

Duplicidad en el pago de cuotas.

Ajustes derivados de procesos de renegociación.

Otros ajustes operativos asociados al crédito social.

Por lo mismo, una persona puede tener un saldo disponible incluso si no sabía que existía.

¿Cómo saber si tengo un saldo a favor en mi Caja de Compensación?

Para facilitar la búsqueda, Cajas de Chile A.G., entidad que reúne a las cuatro Cajas de Compensación —Los Héroes, Los Andes, La Araucana y 18 de Septiembre— habilitó un buscador que reúne la información.

El procedimiento es el siguiente:

1. Ingresa a www.cajasdechile.cl.

2. Busca el banner “Consulta Saldos a Favor”.

3. Digita tu RUT.

4. El sistema informará si existe un saldo a favor disponible.

5. Si aparece un saldo, podrás conocer en qué Caja de Compensación se encuentra y acceder al enlace correspondiente para iniciar la solicitud de devolución.

El buscador no informa el monto exacto disponible, como medida de protección de los datos personales. Sin embargo, entrega el enlace para realizar el trámite directamente con la Caja correspondiente.

¿Cómo solicitar la devolución de un saldo a favor?

Una vez identificado el saldo, la devolución se gestiona con la Caja de Compensación correspondiente.

Según Cajas de Chile, el afiliado puede solicitar la devolución mediante transferencia bancaria o utilizar los canales presenciales disponibles.

Un dato importante: los saldos no prescriben. Por eso, la consulta no se limita necesariamente a revisar la situación personal, también puede ser útil verificar si existe algún saldo asociado a un familiar que haya fallecido.