Cómo ahorrar bencina al conducir: consejos prácticos para autos manuales y automáticos

Con el precio de los combustibles presionando el presupuesto de los conductores, adoptar hábitos de conducción eficiente puede marcar una diferencia importante. Diversos estudios y organismos especializados estiman que una conducción más eficiente permite reducir entre un 10% y un 15% el consumo de combustible, además de disminuir el desgaste mecánico del vehículo.

1. Acelera con suavidad

Las aceleraciones bruscas obligan al motor a trabajar más y aumentan significativamente el gasto de combustible. Expertos en conducción eficiente señalan que un conductor que acelera constantemente a fondo puede consumir entre un 10% y un 15% más que uno que lo hace de manera progresiva.

2. Anticípate al tránsito

Mirar más allá del vehículo que va adelante permite prever frenadas, semáforos o congestiones. Levantar el pie del acelerador con anticipación y aprovechar la inercia reduce el consumo y evita aceleraciones innecesarias.

3. Mantén una velocidad constante

Las variaciones continuas de velocidad obligan al motor a demandar más energía. En carretera, mantener un ritmo uniforme y evitar aceleraciones repentinas ayuda a optimizar el rendimiento.

Consejos para autos con transmisión manual

4. Utiliza marchas altas a bajas revoluciones

Una de las claves del ahorro está en circular con la marcha más alta posible sin exigir el motor. Por ejemplo, a una misma velocidad, una marcha superior permite trabajar a menos revoluciones y consumir menos combustible.

5. No conduzcas en neutro

Al acercarte a un semáforo o una detención, es más eficiente desacelerar con una marcha engranada. En muchos vehículos modernos, al soltar el acelerador con el cambio puesto, la inyección de combustible se reduce o incluso se corta temporalmente.

Consejos para autos automáticos

6. Evita acelerar a fondo

Las transmisiones automáticas modernas buscan siempre la marcha más eficiente. Sin embargo, si se pisa el acelerador bruscamente, la caja reduce cambios para entregar más potencia, aumentando el consumo.

7. Utiliza el modo Eco cuando esté disponible

Muchos vehículos incorporan programas de conducción que optimizan la respuesta del acelerador y la gestión de la transmisión para priorizar la eficiencia energética.

Mantención: un factor clave

8. Revisa la presión de los neumáticos

Circular con neumáticos desinflados aumenta la resistencia al rodamiento y obliga al motor a realizar un mayor esfuerzo. Incluso pequeñas diferencias respecto a la presión recomendada pueden afectar el rendimiento.

9. Reduce el peso innecesario

Transportar objetos que no se utilizan diariamente incrementa el consumo. Lo mismo ocurre con portaequipajes o accesorios externos que afectan la aerodinámica del vehículo.

10. Mantén filtros y motor en buen estado

Filtros de aire o combustible en mal estado pueden afectar la eficiencia del motor y aumentar el gasto de combustible. Una mantención periódica ayuda a mantener el rendimiento óptimo del vehículo.

¿Conviene apagar el motor en las detenciones?

Sí. Si la espera supera aproximadamente un minuto, apagar el motor suele ser más eficiente que dejarlo funcionando en ralentí. Muchos modelos actuales incorporan sistemas Start/Stop que realizan esta función automáticamente.

La regla de oro es simple: conducir de forma suave, anticipada y constante. Más que una técnica puntual, el ahorro de combustible depende de hábitos diarios que benefician tanto al bolsillo como a la vida útil del vehículo.