Ministro Arrau coincide con Chomali y llama a coordinar voluntades contra el crimen organizado

Tras el cierre del Te Deum Ecuménico, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, coincidió con los llamados a la unidad nacional del cardenal Fernando Chomali: afirmó que el país debe ser uno “en contra del delincuente, del crimen organizado y de la corrupción”.

En su homilía, el arzobispo de Santiago instó a pensar los problemas del presente “con serenidad, sentido de unidad” y sin atender a lo que calificó como “proyectos personales, para pasar cuentas, para superficialidades y menos para frivolidades”.

“Es el tiempo de ampliar la mirada, conocer la realidad y, sobre todo, abrirse al otro sin prejuicios. Es el tiempo de la reflexión serena y sin ideologías pensando en el bien de Chile, de nuestro Chile”, planteó Chomali.

A su salida de la Catedral de Santiago, Arrau se plegó al mensaje del purpurado: más allá de las diferencias políticas con la oposición “necesitamos un solo Chile en contra del delincuente, del crimen organizado y de la corrupción”.

“Muy agradecido de la ceremonia del Te Deum y sobre todo de las palabras del cardenal Chomali, siempre muy asertivo él en los temas que toca”, aseveró.

El mensaje de Chomali al país y el de Arrau en respuesta ocupan el mismo espacio en el que reposa la reforma constitucional en seguridad presentada por el Gobierno, y que solo tiene 12 días para lograr los apoyos necesarios en el Senado luego de que el Ejecutivo redujera su urgencia de suma a simple. “Seguimos trabajando (…) Estos días hemos estado con los parlamentarios para ver cómo seguir avanzando en toda esa agenda legislativa”, sostuvo hoy Arrau al ser consultado por el estado de la discusión.

El tiempo que ganó La Moneda, sin embargo, no se ha traducido en respaldos opositores, a contracorriente del mensaje de hoy en la Catedral de Santiago. Pese a que los senadores Arturo Squella (P. Republicano) y Andrés Longton (RN) podaron la reforma del Gobierno y redujeron de cinco a ocho las reformas clave (lo que dejó fuera el “quinto estado” de excepción Constitucional de Seguridad Pública), el oficialismo no logra concitar los 29 votos necesarios en la sala para aprobar la idea de legislar. Por el contrario, senadores opositores han expresado su intención de que derechamente se retire la iniciativa.

“El Gobierno debió admitir el error político que significaba promover dicho texto y retirar la iniciativa del Senado, para abocarse exclusivamente al avance de la agenda de seguridad ordinaria (…) Bastan 10 minutos con este tipo de facultades extraordinarias para infligir un daño severo al marco democrático y a la propiedad privada”, arremetió este jueves el senador Iván Flores (DC) en conversación con El Mostrador.