Cotizador Fiestas Patrias 2026: compara precios y ahorra en tus compras

A semanas de que comiencen las celebraciones, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó este lunes el Cotizador de Fiestas Patrias 2026, una herramienta pensada para ayudar a los consumidores a comparar precios y hacer rendir el presupuesto destinado a las compras dieciocheras.

La plataforma permite revisar los valores de distintos productos antes de realizar las compras para las celebraciones de septiembre y comparar alternativas disponibles en supermercados y carnicerías.

De esta manera, quienes estén organizando un asado, una reunión familiar o las tradicionales comidas de Fiestas Patrias pueden revisar previamente dónde encontrar los productos que necesitan y cuánto cuestan.

Compara productos para la parrilla, ensaladas y empanadas

El cotizador permite elaborar una selección de productos en una canasta virtual y filtrar los locales comerciales disponibles de acuerdo con distintos criterios.

Entre las opciones de búsqueda se encuentran:

Comuna : permite revisar las alternativas disponibles según la ubicación seleccionada.

: permite revisar las alternativas disponibles según la ubicación seleccionada. Tipo de negocio : se pueden comparar supermercados y carnicerías.

: se pueden comparar supermercados y carnicerías. Disponibilidad de productos : la herramienta permite considerar qué productos están disponibles en cada establecimiento.

: la herramienta permite considerar qué productos están disponibles en cada establecimiento. Categorías de alimentos: los productos pueden buscarse según el tipo de preparación o comida.

Entre las categorías disponibles se encuentran productos para la parrilla, ensaladas, empanadas y postres, entre otros alimentos que suelen formar parte de las celebraciones dieciocheras.

Los datos utilizados por la plataforma están basados en las principales cadenas de supermercados y carnicerías del país que cuentan con venta por internet.

La herramienta está disponible para que los consumidores puedan realizar sus propias comparaciones antes de concretar sus compras.

La recomendación es ingresar los productos que se necesitan para las celebraciones y comparar las alternativas antes de comprar, considerando no solo el precio individual, sino también la disponibilidad y las condiciones de cada establecimiento.

Ojo con el stock, los precios y el despacho

El Sernac entrega algunas consideraciones que los consumidores deben tener presentes al utilizar el cotizador:

Precios referenciales: los valores que aparecen en la plataforma pueden ser diferentes a los encontrados en las tiendas físicas, especialmente en las grandes cadenas. También pueden existir diferencias según la localidad.

los valores que aparecen en la plataforma pueden ser diferentes a los encontrados en las tiendas físicas, especialmente en las grandes cadenas. También pueden existir diferencias según la localidad. Stock disponible: si se agregan varios productos a la canasta, una determinada cadena puede aparecer con un menor precio total, pero es posible que alguno de los productos seleccionados no esté disponible.

si se agregan varios productos a la canasta, una determinada cadena puede aparecer con un menor precio total, pero es posible que alguno de los productos seleccionados no esté disponible. Despacho: el cotizador no incorpora los valores asociados al servicio de despacho, por lo que este costo debe revisarse directamente al momento de realizar la compra.

el cotizador no incorpora los valores asociados al servicio de despacho, por lo que este costo debe revisarse directamente al momento de realizar la compra. Verificación final: aunque los precios de la herramienta serán actualizados, se recomienda comprobar directamente en la tienda tanto el precio final como la disponibilidad de los productos antes de concretar la compra.

Una herramienta para comparar antes de comprar

El Cotizador de Fiestas Patrias puede ser una alternativa para quienes buscan organizar con anticipación las compras del 18 y evitar gastar de más. Comparar los precios de los productos que forman parte de la celebración permite conocer las diferencias entre establecimientos y tomar una decisión de compra considerando el presupuesto disponible.

Antes de finalizar una compra, es importante verificar nuevamente el precio, el stock y los costos asociados al despacho, ya que estos factores pueden modificar el valor final de la canasta.