Te Deum Ecuménico: conoce los cortes y desvíos que rigen este 18 de septiembre en Santiago

En el marco de la conmemoración de la Primera Junta Nacional de Gobierno, este viernes se realizará el tradicional Te Deum Ecuménico en la Catedral Metropolitana de Santiago. La ceremonia comenzará a las 11:00 horas y contará con la participación de diversas religiones y confesiones presentes en Chile.

Para permitir el desarrollo de la actividad, Carabineros estableció un perímetro especial de tránsito en el centro de Santiago, con restricciones que ya se encuentran en efecto desde las 08:00 horas. El área afectada estará delimitada por avenida Balmaceda al norte, avenida Libertador Bernardo O’Higgins al sur, avenida Manuel Rodríguez al poniente y Santa Lucía al oriente.

Las medidas contemplan recorridos diferenciados para vehículos particulares y transporte público. En el caso de los automovilistas que circulen por avenida Independencia hacia el sur, el desvío será por Balmaceda hacia el poniente y posteriormente por Manuel Rodríguez hacia el sur.

Quienes transiten por avenida Recoleta hacia el sur deberán tomar Ismael Valdés Vergara hacia el oriente, continuar por Santa Lucía hacia el sur, Carmen hacia el sur, Tarapacá hacia el poniente y finalmente San Francisco hacia el sur. A su vez, los vehículos que circulen por Agustinas hacia el oriente serán desviados por Manuel Rodríguez hacia el norte.

En avenida Libertador Bernardo O’Higgins, el flujo vehicular será dirigido hacia el poniente y se impedirán los virajes hasta llegar a avenida Manuel Rodríguez. Esta misma modificación afectará al eje Alameda, por donde los vehículos serán desviados hacia el poniente.

El transporte público tendrá desvíos que coinciden en algunos puntos con los establecidos para los vehículos particulares. Los buses provenientes de Independencia hacia el sur deberán circular por Balmaceda hacia el poniente y luego por Manuel Rodríguez hacia el sur, mientras que aquellos que transiten desde Recoleta hacia el sur deberán seguir el recorrido por Ismael Valdés Vergara, Santa Lucía, Carmen, Tarapacá y San Francisco.

En calle Compañía hacia el oriente, los buses serán desviados por Manuel Rodríguez hacia el norte. Asimismo, los vehículos de locomoción colectiva que circulen desde el sur por Santa Rosa serán desviados al llegar a avenida Libertador Bernardo O’Higgins y deberán continuar hasta Manuel Rodríguez.

Por último, los buses que circulen por el eje Alameda, a través de avenida Bernardo O’Higgins, serán desviados hacia el poniente y no podrán realizar virajes hasta alcanzar avenida Manuel Rodríguez. Las restricciones se mantendrán en el perímetro definido por Carabineros para la realización del Te Deum Ecuménico.