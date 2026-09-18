Expertos de la ONU afirman que hay motivos para creer que EE.UU. cometió crímenes de guerra en Irán

Expertos en derechos humanos de la ONU afirman que existen motivos razonables para creer que EE.UU. cometió crímenes de guerra en dos ataques contra territorio iraní que causaron la muerte de al menos 177 civiles.

Un nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán señala que los ataques con misiles perpetrados en febrero contra una escuela primaria en Minab y un complejo deportivo en Lamerd fueron indiscriminados y provocaron víctimas civiles, además de daños a infraestructura de carácter civil.

EE.UU. ha negado previamente haber atacado Lamerd y asegura que continúa investigando lo ocurrido en Minab. Un funcionario del Departamento de Estado afirmó que Washington no da credibilidad a las conclusiones del informe.

El documento también concluye que las autoridades iraníes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas antigubernamentales masivas de enero. Los expertos señalaron que los asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad se produjeron a una escala “extraordinaria y sin precedentes” en las 31 provincias del país. Irán no se ha pronunciado por el momento sobre estos hallazgos, pero previamente ha rechazado las acusaciones de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

“Los civiles en Irán se encuentran atrapados entre graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por su propio gobierno, y el conflicto mortal que mantiene el país con Estados Unidos e Israel”, advirtió la misión de investigación en un comunicado el jueves.

Para su último informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los tres expertos independientes que integran la misión investigaron dos de los ataques más mortíferos contra civiles durante el conflicto.

Hallazgos de la misión

El 28 de febrero, cuando EE.UU. e Israel lanzaron su guerra contra Irán, misiles Tomahawk impactaron la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, en la ciudad sureña de Minab, causando la muerte de al menos 156 personas, entre ellas 120 niños, según las autoridades locales.

Los expertos señalaron que la escuela se encontraba junto a un complejo naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que también fue atacado ese día, pero subrayaron que el centro educativo era claramente identificable y que no había información que indicara un uso militar del mismo.

Basándose en las pruebas recopiladas, los expertos afirmaron tener motivos razonables para creer que el ataque contra la escuela fue llevado a cabo por EE.UU. Entre ellas, mencionan informes que apuntan a una investigación militar preliminar estadounidense que habría atribuido la responsabilidad a sus propias fuerzas, y el hecho de que EE.UU. es la única parte en el conflicto que dispone de misiles Tomahawk.

Añadieron que la escuela parecía haber sido el objetivo previsto del ataque y que los daños no fueron consecuencia de un impacto errático ni de daños colaterales del ataque al complejo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Sobrevivientes del ataque afirmaron que el centro fue alcanzado en dos ocasiones.

El ejército estadounidense aún no ha publicado las conclusiones de su investigación sobre el ataque en Minab, aunque el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha afirmado que “nunca atacaría objetivos civiles”.

Asimismo, el 28 de febrero, misiles de precisión (PrSM) dispersaron proyectiles de tungsteno sobre un complejo deportivo y una zona residencial en la ciudad de Lamerd, causando la muerte de al menos 21 civiles, entre ellos siete niños, según las autoridades locales.

Una vez más, los expertos señalaron que el complejo deportivo era claramente identificable y que no existía información que indicara un uso militar. Concluyeron que existían motivos razonables para creer que el ataque fue llevado a cabo por EE.UU., señalando como base el hecho de que es la única parte en el conflicto que dispone de misiles PrSM.

El ejército estadounidense ha negado haber realizado ataques en Lamerd ese día y ha rechazado los informes que identifican el arma utilizada como un sistema PrSM.

En ambos incidentes, los expertos de la misión de investigación concluyen que existen “motivos razonables para creer” que EE.UU. cometió el crimen de guerra de lanzar ataques indiscriminados que causaron muertes o lesiones a civiles, así como daños a bienes civiles.

La represión contra las protestas en Irán

El informe de la misión de investigación también abarca la violenta represión ejercida por las autoridades iraníes contra las protestas masivas que tuvieron lugar en todo Irán en diciembre de 2025 y enero de 2026. Los expertos afirmaron que se trataba de una escalada sin precedentes con respecto a las represiones anteriores, caracterizadas por el uso generalizado de la fuerza letal que provocó asesinatos en masa, heridos y detenciones masivas.

Citaron a testigos, trabajadores sanitarios y familiares de las víctimas, quienes afirmaron que el personal de seguridad se posicionó en azoteas y otros lugares elevados, disparando sus fusiles de asalto contra la multitud. Los manifestantes también sufrieron heridas graves en la cabeza, el pecho y los ojos a causa de perdigones metálicos de escopeta, que les provocaron ceguera permanente.

Según los expertos, a medida que la represión se intensificaba, las fuerzas de seguridad atacaron centros sanitarios, golpearon y arrestaron a manifestantes heridos y detuvieron a algunos trabajadores sanitarios, lo que disuadió a las víctimas de buscar atención médica que les salvara la vida. También constataron que las decenas de miles de personas detenidas durante las protestas fueron sometidas a torturas, aislamiento y se les negó el acceso a asistencia letrada.

Los expertos advirtieron que, desde entonces, el gobierno ha intensificado el uso de la pena de muerte contra los manifestantes, y que al menos 29 hombres han sido ejecutados tras juicios sumarios por cargos relacionados con los disturbios.

El informe de la misión de investigación señaló que no fue posible verificar de forma independiente el número de muertos durante la represión, pero afirmó que había motivos fundados para creer que era significativamente superior a la cifra oficial de 3.000, la mayoría de los cuales el gobierno identificó como miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes.

La agencia de noticias Hrana, con sede en EE.UU., ha confirmado el asesinato de más de 7.000 personas, casi todas ellas manifestantes.

Los expertos de la misión de investigación concluyeron que las autoridades iraníes habían cometido “numerosas violaciones graves de los derechos humanos” durante la represión, y que estas constituían “crímenes de lesa humanidad como asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura y otros actos inhumanos, cometidos en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil”.

Las autoridades iraníes acusaron a EE.UU. e Israel de fomentar los disturbios y atribuyeron las muertes a lo que describieron como “terroristas” y “alborotadores”.