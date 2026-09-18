Durante Fiestas Patrias aumentan los desplazamientos por calles y carreteras. Por eso, antes de tomar el auto y durante el viaje, hay algunas medidas simples que pueden ayudar a reducir los riesgos.

De acuerdo con cifras elaboradas por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), a partir de datos de Carabineros de Chile, 945 personas han fallecido en siniestros de tránsito durante 2026, frente a las 1.021 registradas en el mismo período de 2025. En ambos años, el promedio se mantiene en cuatro personas fallecidas diariamente en las vías.

Para Luis Stuven, gerente de Seguridad Vial de Mutual de Seguridad, la prevención debe estar presente especialmente durante fechas con mayor movilidad.

“Planificar los trayectos, respetar las normas de tránsito, evitar distracciones y nunca conducir después de consumir alcohol son decisiones que pueden marcar una diferencia. La seguridad vial es una responsabilidad compartida entre conductores, pasajeros, peatones y todos quienes utilizan las vías”, señala Stuven.

6 datos útiles si vas a desplazarte durante Fiestas Patrias

1. Si vas a beber, no conduzcas

Planifica antes cómo regresarás a tu destino. Si consumes alcohol, busca una alternativa segura para trasladarte.

2. Planifica la ruta y evita las prisas

Revisa el trayecto antes de salir y considera que puede haber mayor congestión. Respeta siempre la señalización y los límites de velocidad.

3. Todos deben usar cinturón

El cinturón debe utilizarse en todos los recorridos, incluso si son cortos. Es una de las principales medidas para reducir lesiones graves ante un siniestro.

4. No uses el celular mientras conduces

Evita manipular el teléfono y otros dispositivos. Mantener la atención en la carretera permite reaccionar ante imprevistos.

5. Si el viaje es largo, detente a descansar

La recomendación es realizar pausas cada dos horas o 200 kilómetros. Aprovecha para descansar, estirarte y rehidratarte.

6. Comparte la vía con responsabilidad

La seguridad no depende solo de quienes conducen. Peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas deben respetar las normas y mantenerse atentos al entorno.

Lo importante: salir con tiempo y regresar seguro

Antes de comenzar el viaje, planifica la ruta y considera posibles demoras. Durante el trayecto, evita el alcohol, las distracciones y la fatiga. Son medidas sencillas que pueden ayudar a que las celebraciones terminen de la mejor manera: con todos de regreso en casa.