Gobierno recuerda soberanía austral y asegura que Chile “no descuida ningún punto de su territorio”

En la previa del Te Deum Ecuménico, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, aseguró que Chile mantiene una preocupación permanente por su soberanía y por cada zona de su territorio. Consultado por la importancia de marcar la soberanía durante estas Fiestas Patrias, Alvarado afirmó: “Chile siempre se preocupa de marcar y remarcar su soberanía, no descuida ningún punto de su territorio”.

“Hacemos todo lo posible para que cada sector, cada área de nuestro país tenga políticas de incentivos y de desarrollo”, agregó el secretario de Estado.

Las declaraciones del biministro se producen en medio de las tensiones diplomáticas con Argentina por el estrecho de Magallanes, asunto que ha estado en la palestra durante las últimas semanas. La polémica surgió en agosto, luego de que el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, señalara que su país debía “hacer presencia” en Magallanes, el sur y el paso Drake, por tratarse de una “llave bioceánica” entre el Atlántico y el Pacífico.

En este contexto, el Presidente José Antonio Kast señaló el viernes pasado que la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes no estaba en discusión y apuntó a los tratados internacionales vigentes entre ambos países como respaldo. “Hemos sido muy claros: el Estrecho de Magallanes es chileno, es soberanía chilena”, afirmó el mandatario.

Aun más, durante el vamos a las celebraciones patrias y la inauguración de las fondas y ramadas del miércoles, el Mandatario se ganó los aplausos de San Bernardo tras reiterar la soberanía chilena en la zona austral en una rima. “Brindo por nuestra bandera, por septiembre y la alegría, de Visviri a la Antártica, pasando por la Araucanía. Brindo también por nuestros mares campos, ríos, lagos y volcanes, también por los territorios insulares y nuestro Estrecho de Magallanes“, recitó en la ocasión.

Las declaraciones de Alvarado fueron realizadas minutos antes de la fotografía oficial del Presidente junto a sus ministros, subsecretarios y funcionarios. En la misma instancia, el biministro entregó además un mensaje de unidad nacional ante las celebraciones.

“Son fechas en que recordamos nuestra trayectoria como país y ojalá se celebren estas fiestas patrias en familia, en unidad y con un profundo sentido de responsabilidad”, sostuvo.