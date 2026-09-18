Los servicios especiales funcionarán durante las madrugadas del 18, 19 y 20 de septiembre y permitirán conectar el sector de las fondas con distintas comunas de Santiago.

Con el objetivo de facilitar el regreso a sus hogares de las personas que asistan a las fondas del Parque O’Higgins durante Fiestas Patrias, Red Movilidad anunció un refuerzo de algunos recorridos de buses durante el fin de semana.

Los servicios que contarán con mayor cantidad de buses estarán identificados con la letra X junto al número del recorrido y operarán desde las inmediaciones de las estaciones de Metro Parque O’Higgins y Rondizzoni.

¿En qué horarios funcionarán los buses reforzados?

Los recorridos especiales estarán disponibles durante las madrugadas del viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre, entre las 01:00 y las 02:30 horas.

Además, durante la noche del domingo 20 de septiembre, los servicios funcionarán entre las 22:00 y las 23:30 horas.

La medida busca entregar una alternativa de transporte para quienes terminen sus actividades en las fondas y necesiten desplazarse hacia distintos sectores de la capital.

Recorridos desde Metro Parque O’Higgins

Desde las inmediaciones de esta estación se reforzarán los siguientes servicios:

507X: con destino a Pudahuel.

506X: con destino a Maipú.

406X: con destino a Las Condes.

506X: con destino a Peñalolén.

Recorridos desde Metro Rondizzoni

En tanto, desde este punto estarán disponibles los siguientes recorridos reforzados:

105X: con destino a Renca.

307X: con destino a Quilicura.

210X: con destino a Puente Alto.

345X: con destino a Lo Espejo.

De esta manera, quienes participen en las celebraciones de Fiestas Patrias en el Parque O’Higgins podrán contar con estos servicios reforzados durante los horarios establecidos para facilitar su retorno a diferentes comunas de Santiago.

Se recomienda revisar la información de Red Movilidad antes de iniciar el viaje, considerando que los recorridos y horarios pueden estar sujetos a modificaciones durante el operativo de Fiestas Patrias.