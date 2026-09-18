Durante septiembre aumentan las compras, reservas, viajes y coordinaciones asociadas a las celebraciones de Fiestas Patrias. Este mayor movimiento también puede ser aprovechado por delincuentes para realizar llamadas o enviar mensajes que buscan obtener información personal, bancaria o códigos de seguridad.

Cristóbal Castillo, country manager de Truecaller, advierte que durante estas fechas pueden aumentar las llamadas spam y los intentos de fraude, precisamente porque los contactos relacionados con compras, despachos o reservas pueden parecer más creíbles.

Según cifras entregadas por SERNAC, los reclamos relacionados con este tipo de delitos aumentaron de 9.494 en 2023 a 19.834 durante 2024, lo que representa un incremento de 109%.

¿Qué llamadas deberían generar sospechas?

Hay algunas situaciones que pueden ser señales de alerta. Entre ellas:

Supuestos problemas con tu cuenta bancaria : llamadas que informan sobre transferencias, compras desconocidas o el supuesto bloqueo de una tarjeta. Si no solicitaste ese contacto, desconfía.

: llamadas que informan sobre transferencias, compras desconocidas o el supuesto bloqueo de una tarjeta. Si no solicitaste ese contacto, desconfía. Promociones o premios por Fiestas Patrias : no entregues datos personales o financieros para acceder a un supuesto concurso, premio o beneficio sin verificar previamente quién está detrás del contacto.

: no entregues datos personales o financieros para acceder a un supuesto concurso, premio o beneficio sin verificar previamente quién está detrás del contacto. Compras, despachos o reservas : si realizaste alguna operación, utiliza los canales oficiales para hacer seguimiento. Pon especial atención si la llamada exige una acción inmediata.

: si realizaste alguna operación, utiliza los canales oficiales para hacer seguimiento. Pon especial atención si la llamada exige una acción inmediata. Llamadas en las que conocen tus datos: que una persona sepa tu nombre, RUT, banco o información de personas cercanas no significa que el contacto sea legítimo. Esos antecedentes pueden haber sido obtenidos previamente.

que una persona sepa tu nombre, RUT, banco o información de personas cercanas no significa que el contacto sea legítimo. Esos antecedentes pueden haber sido obtenidos previamente. Cualquier llamada que exija actuar de inmediato: mensajes sobre bloqueos, pérdida de dinero o plazos de pocos minutos buscan impedir que la persona tenga tiempo para comprobar la información.

¿Qué hacer si recibes una llamada sospechosa?

La recomendación es cortar la llamada y no entregar información personal, bancaria ni códigos de seguridad.

“Hoy un intento de fraude puede estar muy bien construido y utilizar información real para generar confianza. Por eso, no basta con preguntarnos si lo que nos están diciendo parece creíble. Tenemos que verificar que quien está llamando sea realmente quien dice ser”, señala Castillo.

Una vez finalizada la llamada, la recomendación es comunicarse directamente con la institución involucrada mediante sus canales oficiales y consultar si existe realmente algún problema con la cuenta, compra, despacho o reserva.

También puedes bloquear el número y reportarlo como spam o posible fraude desde el teléfono o mediante aplicaciones de identificación de llamadas.

Si finalmente eres víctima de una estafa, se recomienda denunciar ante la policía y entregar la mayor cantidad posible de antecedentes sobre la llamada, mensajes, números involucrados y eventuales transacciones.