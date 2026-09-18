Encontrar trabajo en Chile puede comenzar con una búsqueda gratuita y abierta a cualquier persona. La plataforma Emplea X Chile cuenta actualmente con más de 15 mil vacantes activas distribuidas en distintas regiones del país, con oportunidades laborales presenciales, híbridas y remotas.

El portal forma parte de la Cruzada X el Empleo, iniciativa impulsada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e INACAP, en alianza con Empresas X Chile, que busca conectar a empresas que necesitan contratar trabajadores con personas que se encuentran buscando empleo. La meta de la campaña es contribuir a concretar 20 mil nuevas contrataciones.

La iniciativa surge en medio de un complejo escenario laboral. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación en Chile llegó a 9,5% durante el trimestre mayo-julio de 2026, 0,8 puntos porcentuales más que un año antes. En el mismo período, el número de personas desocupadas aumentó 10,4%.

¿Qué es Emplea X Chile y cuántas vacantes tiene?

Emplea X Chile es una plataforma laboral gratuita y abierta a toda la comunidad. Al 14 de septiembre registra más de 203 mil usuarios, más de 17 mil empresas y supera las 15 mil vacantes activas. Durante los últimos doce meses ha concentrado más de 110 mil vacantes laborales y de práctica profesional.

No es necesario ser estudiante ni exalumno de INACAP para utilizarla: al ingresar al sitio existe una opción específica para “Público general”.

Las oportunidades disponibles incluyen empleos, prácticas profesionales y ofertas inclusivas. El buscador permite revisar puestos disponibles en distintas zonas del país y encontrar alternativas de acuerdo con el perfil de cada postulante.

Cómo buscar trabajo y postular en Emplea X Chile

Para revisar las ofertas laborales disponibles se debe ingresar a Emplea X Chile. El buscador permite consultar avisos incluso antes de iniciar sesión, aunque para postular es necesario contar con una cuenta.

El proceso se puede realizar de la siguiente manera:

Ingresa a Emplea X Chile y selecciona la sección de empleos. Escribe un cargo, empresa o palabra clave relacionada con el trabajo que buscas. Utiliza los filtros disponibles para seleccionar carrera, modalidad, región, comuna, jornada, área de trabajo, ofertas inclusivas o fecha de publicación. Entra a la oferta que te interese y revisa ubicación, modalidad, jornada, experiencia exigida, requisitos y descripción del cargo. Presiona “Postular”. Si todavía no tienes cuenta, deberás registrarte con tu correo electrónico y RUT.

¿Se pueden buscar trabajos por región o comuna?

Sí. Una de las ventajas del buscador es que las ofertas de empleo pueden filtrarse según región y comuna, lo que facilita encontrar puestos de trabajo cerca del lugar donde vive el postulante.

También existen filtros por modalidad, por lo que es posible buscar empleos presenciales, híbridos o remotos, además de seleccionar jornada laboral, carrera y área de trabajo.

Entre las ofertas publicadas actualmente aparecen oportunidades en Santiago, Antofagasta, Calama, Puerto Montt, Temuco, Talcahuano, Iquique, La Serena, Viña del Mar, Pucón y otras ciudades del país. También existen avisos que admiten postulantes sin experiencia laboral previa.

¿Es gratis postular a los empleos?

Sí. Emplea X Chile es una plataforma gratuita para quienes buscan trabajo y está abierta a toda la comunidad. Para realizar una postulación, eso sí, es necesario crear una cuenta o iniciar sesión.

Además del buscador de ofertas laborales, el portal dispone de herramientas de inteligencia artificial para apoyar la búsqueda de empleo, entre ellas un coach laboral y un sistema para practicar entrevistas antes de enfrentar un proceso de selección real.

¿Dónde revisar las más de 15 mil ofertas de trabajo?

Las vacantes pueden consultarse directamente en empleaxchile.cl. Debido a que las empresas pueden incorporar nuevas ofertas y otras convocatorias se cierran a medida que avanzan los procesos de selección, la cantidad de puestos disponibles puede variar diariamente.