Minvu entrega hasta $1,6 millones para arreglar la casa: quiénes pueden postular

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió la postulación a la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar, “tu casa a tú pinta”, un beneficio que permite comprar materiales de construcción para realizar reparaciones de baja complejidad en la vivienda. La ayuda contempla montos de hasta 40 UF, cerca de $1,6 millones, y busca beneficiar a unas 25 mil mujeres y sus familias en todo el país.

¿Qué reparaciones se pueden financiar?

Techumbre: 25 UF, cerca de $1.022.000.

Baño: 15 UF, cerca de $613.000.

Cierres y rejas: hasta 40 UF, cerca de $1.635.000.

¿Quiénes pueden postular?

Entre los principales requisitos están:

Ser mujer jefa de hogar mayor de 18 años.

Ser chilena o extranjera con residencia definitiva.

Estar entre el 70% y 100% del Registro Social de Hogares.

Ser propietaria de una única vivienda y habitarla.

Contar con ClaveÚnica.

Tener ahorro mínimo para la reparación de cierres y rejas: 2 UF.

No haber recibido anteriormente determinados beneficios de mejoramiento de vivienda del Minvu.

La vivienda debe ser una casa, tener al menos cinco años de antigüedad y un avalúo fiscal de hasta 2.000 UF, entre otros requisitos.

¿Cómo y cuándo postular?

La postulación es 100% online y estará abierta desde el 10 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2026. El trámite se realiza con RUT y ClaveÚnica y requiere antecedentes de la vivienda y fotografías que permitan acreditar el deterioro que se busca reparar.

Un beneficio para reparar antes de que el deterioro avance

La tarjeta permite destinar el subsidio a materiales para reparaciones específicas de la vivienda. Antes de postular, es importante revisar que tanto la persona como el inmueble cumplan todos los requisitos establecidos por el Minvu.