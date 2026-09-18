Si estás pensando en seguir la ceremonia, este es uno de los datos que conviene tener presente durante las Fiestas Patrias: la Parada Militar está programada para comenzar al mediodía del sábado 19 de septiembre.

¿A qué hora comienza la Parada Militar?

El inicio del desfile está programado para las 12:00 horas del sábado 19 de septiembre, en la elipse del Parque O’Higgins, en Santiago.

A esa hora, el Presidente llegará al recinto para recibir los honores correspondientes y autorizar el comienzo de la ceremonia ante autoridades civiles y militares.

La actividad se realiza tradicionalmente cada 19 de septiembre y contempla el despliegue de las Fuerzas Armadas y de Orden para conmemorar las Glorias del Ejército.

Una novedad de la Parada Militar 2026

Este año habrá una incorporación inédita: Gendarmería de Chile participará oficialmente por primera vez en la historia de esta ceremonia.

La institución recibió una invitación del comandante en jefe del Ejército para participar con un contingente de hasta 300 efectivos.

El dato que debes tener presente

Fecha : sábado 19 de septiembre de 2026.

: sábado 19 de septiembre de 2026. Hora de inicio : 12:00 horas.

: 12:00 horas. Lugar : elipse del Parque O’Higgins, Santiago.

: elipse del Parque O’Higgins, Santiago. Motivo : conmemoración de las Glorias del Ejército.

: conmemoración de las Glorias del Ejército. Novedad: participación oficial de Gendarmería de Chile por primera vez.

La Parada Militar forma parte de las principales actividades de las Fiestas Patrias y, como cada año, concentrará la atención de quienes quieran seguir el tradicional desfile del 19 de septiembre.