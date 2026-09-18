Postulaciones abiertas del Subsidio de Arriendo: conoce quiénes pueden acceder

Este martes 8 de septiembre comienzan las postulaciones al Subsidio de Arriendo para Personas Mayores y Personas con Discapacidad, que los ayuda cubriendo una buena parte de lo que pagan mes a mes por alquilar sus viviendas.

En total, el beneficio, que estará disponible para postular al 8 de octubre, puede cubrir hasta un 90% del valor mensual del arriendo.

El subsidio contempla un monto máximo de 213 UF por beneficiario, para viviendas cuyo valor de arriendo no supere las 11 UF mensuales.

En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el límite de arriendo aumenta a 13 UF mensuales .

Por ejemplo, si una persona beneficiaria destina 8 UF del subsidio para el pago del valor mensual del arriendo, el beneficio le permitiría cofinanciar cerca de 27 meses el pago del arriendo (hasta agotar las 213 UF).

Requisitos y cómo postular al Subsidio de Arriendo

Una vez abra la convocatoria, las personas interesadas podrán postular con ClaveÚnica a través de www.minvu.cl, presencialmente en las oficinas del Serviu de todo el país o a través de entidades públicas que mantengan convenio con los Serviu de cada región.

Asimismo, quienes estén imposibilitadas o tengan dificultades para concurrir personalmente, podrán hacerlo a través de una persona representante, quien deberá presentar un poder simple (no requiere autorización notarial).

Requisitos y condiciones especiales para este Subsidio de Arriendo.

● Tener más de 60 años al momento de postular o cumplirlos durante este año calendario o personas mayores de 18 años con discapacidad acreditada en el Registro Nacional de la Discapacidad.

● Pertenecer hasta el 70% del RSH.

● Acreditar un ingreso mínimo de 5 UF ($204 mil pesos aprox.).

Consideraciones especiales del beneficio

• No exige ahorro mínimo.

• Se puede postular sin núcleo familiar (personas solas).

• Se puede postular a través de una persona representante, quien deberá presentar un poder simple.

• Se otorga puntaje adicional por edad y discapacidad.

• Se otorga puntaje adicional para quienes sean o tengan en su núcleo familiar a una “persona cuidadora” inscrita en el RSH.

• No requiere estar actualmente arrendando: pueden postular también personas que necesitan buscar una vivienda para arrendar.

¿Hasta cuándo se puede postular?

Las postulaciones estarán abiertas entre el 8 de septiembre y el 8 de octubre de 2026. Las personas interesadas deberán revisar que cumplen las condiciones establecidas y preparar su ClaveÚnica y antecedentes antes de realizar el trámite.