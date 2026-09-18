¿Te pueden despedir por publicaciones en redes sociales? Esto dice la ley en Chile

Un comentario escrito sin pensar demasiado. Un video grabado durante el fin de semana. Una opinión política. Una pelea con un compañero de trabajo que termina expuesta en Instagram, Facebook, X o TikTok. ¿Puede una publicación en una red social personal terminar en un despido en Chile?

La respuesta corta es sí, puede ocurrir, pero no basta con que al empleador le moleste una publicación. En Chile no existe una causal legal denominada “despido por redes sociales”. Para poner término al contrato, la empresa debe invocar alguna de las causales contempladas en el Código del Trabajo y, si el trabajador reclama, demostrar que los hechos efectivamente ocurrieron y tienen la gravedad suficiente para justificar la desvinculación.

¿Cuándo una publicación en redes sociales puede justificar un despido?

El artículo 160 del Código del Trabajo permite poner término al contrato sin derecho a indemnización cuando existen determinadas conductas graves y debidamente comprobadas. Entre ellas se encuentran las injurias proferidas contra el empleador, conductas de acoso laboral, una conducta inmoral grave que afecte a la empresa y el “incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”.

Eso significa que una publicación podría llegar a justificar un despido, por ejemplo, si contiene agresiones o hostigamiento contra otros trabajadores, revela información confidencial de la empresa, incumple gravemente obligaciones expresamente asociadas al cargo o genera una afectación laboral que pueda demostrarse.

Desde la entrada en vigencia de la Ley Karin, además, el Código del Trabajo define el acoso laboral como una agresión u hostigamiento realizado “por cualquier medio”, incluso si ocurre una sola vez, cuando produce menoscabo, maltrato o humillación o perjudica la situación laboral de otra persona. Una red social, por lo tanto, puede transformarse en el medio a través del cual se realiza una conducta de acoso.

Existe jurisprudencia en esa dirección. En noviembre de 2024, la Corte de Apelaciones de Santiago, en una causa relacionada con videos publicados en TikTok, consideró que existía acoso laboral y declaró justificado el despido de un trabajador que grababa y difundía videos en que denostaba y se burlaba de compañeros de trabajo. Las grabaciones, además, habían sido realizadas en el lugar de trabajo.

¿Qué ocurre si lo publicado pertenece a la vida privada del trabajador?

El poder del empleador tampoco es ilimitado. El artículo 5 del Código del Trabajo establece expresamente que las facultades de la empresa tienen como límite el respeto de las garantías constitucionales de los trabajadores, “en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra”.

Por eso importa dónde se realizó la publicación, quién podía acceder a ella, cómo llegó hasta la empresa y qué relación tiene con el trabajo.

Una publicación abierta al público no tiene el mismo nivel de expectativa de privacidad que una conversación privada. Sin embargo, tampoco todo contenido público puede ser utilizado libremente para adoptar cualquier decisión laboral.

A la inversa, que una cuenta sea privada tampoco convierte automáticamente todo lo publicado en inutilizable. Cada caso depende de cómo se obtuvo el contenido. Lo que sí establece expresamente el procedimiento laboral es que las pruebas obtenidas por medios ilícitos o mediante actos que vulneren derechos fundamentales carecen de valor probatorio ante un tribunal.

¿Te pueden despedir por una opinión política en redes sociales?

Una opinión política, por sí sola, no constituye una causal de despido. El Código del Trabajo considera discriminatorias las distinciones o exclusiones basadas, entre otros factores, en la opinión política cuando tienen por objeto alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo.

Eso no significa que una persona pueda amparar cualquier comportamiento bajo el argumento de que se trata de una opinión. Amenazas, hostigamiento, revelación de información confidencial u otras conductas ilícitas deben analizarse por su contenido y consecuencias. Pero despedir a alguien simplemente porque sostiene una determinada posición política puede abrir un conflicto por discriminación y vulneración de derechos fundamentales.

La prohibición de discriminación del Código del Trabajo se extiende al acceso al empleo. Utilizar, por ejemplo, la opinión política, religión, orientación sexual, identidad de género, afiliación sindical u otras categorías protegidas para descartar arbitrariamente a un postulante puede vulnerar la legislación laboral.

El hecho de que determinada información pueda encontrarse en internet no elimina esas restricciones.

Publicar algo polémico no significa automáticamente que el despido sea legal

Los tribunales analizan las circunstancias de cada caso. Que una publicación sea polémica, incómoda para una empresa o incluso afecte su imagen no significa automáticamente que exista una causal válida de despido.

Un caso conocido ocurrió en Osorno después del estallido social de 2019. Una trabajadora de Falabella fue despedida luego de escribir en Facebook “quemen Falabella” y cuestionar el trato de la empresa hacia sus trabajadores. La compañía alegó un incumplimiento grave del contrato y del reglamento interno.

El Tribunal Laboral de Osorno declaró injustificado el despido al estimar que no se había acreditado la causal invocada, decisión que posteriormente fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Valdivia. El fallo muestra que incluso frente a publicaciones especialmente controversiales el empleador debe demostrar jurídicamente la causal que utiliza para despedir.

Esa exigencia no es menor. En un juicio por despido, el Código del Trabajo establece que corresponde al empleador acreditar la veracidad de los hechos señalados en la carta de desvinculación y no puede posteriormente incorporar hechos distintos para justificar su decisión.

La nueva Ley de Datos Personales cambia las reglas

Este debate adquirirá una nueva dimensión con la Ley 21.719, que reforma el sistema chileno de protección de datos personales.

La normativa tiene actualmente fijada su entrada en vigencia para el 1 de diciembre de 2026. Durante agosto, sin embargo, el Gobierno confirmó que evalúa postergar su implementación debido a dificultades para instalar la nueva Agencia de Protección de Datos Personales. Mientras una eventual modificación no sea aprobada y publicada como ley, el 1 de diciembre continúa siendo la fecha legal de entrada en vigencia.

La nueva regulación es particularmente relevante para las redes sociales porque establece que incluso los datos provenientes de fuentes de acceso público quedan sometidos a la legislación de protección de datos. Además, incorpora principios de licitud, finalidad y proporcionalidad: la información debe ser tratada legalmente, para objetivos determinados y utilizando solamente los datos necesarios y pertinentes para esa finalidad.

La ley también considera datos personales sensibles aquellos que revelan, entre otros antecedentes, afiliación política o sindical, convicciones ideológicas o filosóficas, creencias religiosas, datos de salud, orientación sexual e identidad de género.

Esto vuelve especialmente delicada la elaboración de perfiles de trabajadores o postulantes a partir de sus publicaciones personales. Que una persona haya publicado información en internet no entrega automáticamente carta blanca para recopilarla, ordenarla y utilizarla para cualquier finalidad laboral.

La propia ley contempla situaciones en que pueden tratarse datos personales dentro de una relación laboral cuando sea necesario para ejercer derechos o cumplir obligaciones legales, pero el tratamiento deberá enmarcarse precisamente dentro de esas finalidades.

¿Qué hacer si te despiden por una publicación en redes sociales?

Si una empresa invoca una publicación de Instagram, Facebook, TikTok, X u otra plataforma para despedir a un trabajador, lo primero es revisar la carta de despido. Allí deben aparecer la causal legal utilizada y los hechos concretos que fundamentan la decisión.

La calificación definitiva de si esos hechos son suficientemente graves para justificar el despido corresponde a los tribunales laborales. La propia Dirección del Trabajo ha señalado que la ponderación de los hechos que podrían configurar una causal de término de contrato es competencia de los Tribunales de Justicia.

Quien estime que fue despedido injustificadamente dispone, por regla general, de 60 días hábiles desde la separaciónpara recurrir a tribunales. Si previamente presenta un reclamo ante la Inspección del Trabajo, el plazo se suspende durante esa tramitación, aunque en ningún caso puede exceder los 90 días hábiles desde el despido.

Así, el uso de redes sociales puede tener consecuencias laborales reales, pero la legislación chilena no establece que publicar algo controvertido equivalga automáticamente a perder el trabajo. La pregunta jurídica es otra: qué se publicó, contra quién, en qué contexto, cómo se obtuvo esa información, qué obligación laboral habría sido vulnerada y si la conducta tiene la gravedad suficiente para justificar la medida más severa que puede adoptar un empleador: terminar el contrato.