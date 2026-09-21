Familias que no obtuvieron el Bono Logro Escolar mantienen habilitadas las vías de revisión administrativa para solicitar la reconsideración de su caso. La gestión respalda a quienes cumplen con las exigencias normativas y no aparecieron en la lista de cobro.

El proceso se respalda en la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública, marco legal que faculta a las personas a requerir una respuesta formal emitida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Existen dos vías para tramitar el requerimiento. La primera alternativa opera de forma digital en el portal web oficial del beneficio, dentro de la sección “¿Tienes un Problema?”.

La segunda opción contempla el ingreso de datos en la plataforma Atención Ciudadana de las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS). La gestión digital demanda iniciar sesión mediante ClaveÚnica para validar la identidad de la persona reclamante.

El sistema de gestión contempla distintos tiempos de atención según la vía utilizada. Los ingresos canalizados mediante la web de la OIRS reciben contestación en un máximo de 10 días hábiles.

Las solicitudes enviadas mediante carta por correo tradicional extienden la entrega de respuesta a un plazo de 20 días hábiles. Las peticiones formalizadas bajo la Ley de Transparencia sostienen el mismo límite de 20 días hábiles, con opción de una prórroga de 10 días hábiles ante complejidades técnicas de recopilación.

¿Dónde más se puede realizar el trámite?

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia dispone además de canales presenciales en las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) distribuidas en todo el país.