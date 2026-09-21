Flores amarillas cada 21 de septiembre: ¿Por qué se regalan y cuál es su origen?

Cada 21 de septiembre, las flores amarillas adquieren un protagonismo especial. Durante esta jornada, es habitual que parejas, familiares y amigos recurran a este tipo de flores como una forma de expresar cariño y sorprender a alguien especial.

La costumbre se ha masificado principalmente a través de Internet y las redes sociales, donde cada año vuelve a instalarse la tradición de regalar flores amarillas durante esta fecha, que coincide con la llegada de la primavera al hemisferio sur.

En Chile, la jornada también se encuentra vinculada al cierre de las celebraciones de Fiestas Patrias. Sin embargo, esta popular costumbre tiene un origen completamente diferente y se relaciona con una producción televisiva argentina que marcó a toda una generación.

Una tradición que trascendió las redes sociales

El significado asociado a las flores amarillas suele estar relacionado con el amor, el afecto y el deseo de construir un futuro junto a otra persona. Por esta razón, el gesto se ha convertido en una alternativa habitual para quienes buscan realizar un regalo especial durante esta fecha.

De todas formas, no se trata de una tradición exclusiva entre parejas. Las flores también pueden entregarse a familiares, amigos u otras personas importantes como una muestra de cariño.

En cuanto a las especies, tampoco existe una flor determinada que deba regalarse. Girasoles, tulipanes y margaritas, entre otras variedades amarillas, son algunas de las opciones que suelen utilizarse para mantener la tradición.

La conexión con “Floricienta”

Aunque actualmente la costumbre circula principalmente en redes sociales, su popularidad está estrechamente relacionada con la teleserie argentina “Floricienta”, emitida durante la década de 2000.

La producción tenía como protagonista a Florencia, una joven que soñaba con recibir flores amarillas de la persona que amaba. Este deseo quedó plasmado en una de las canciones más reconocidas de la teleserie.

La canción “Flores amarillas”, perteneciente a la producción, se convirtió en uno de los elementos más recordados de la teleserie y, años después, volvió a hacerse popular entre las nuevas generaciones gracias a las redes sociales.

Así, una historia de la televisión argentina terminó transformándose en una tradición que cada 21 de septiembre vuelve a llenar de flores amarillas las redes sociales y distintos espacios públicos.