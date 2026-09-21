El invierno comienza a despedirse y con ello se acerca el cambio de estación. Aunque en redes sociales las flores amarillas suelen asociarse al inicio de la primavera, este 2026 la primavera astronómica comenzará oficialmente en Chile el martes 22 de septiembre.

¿A qué hora comienza la primavera?

La primavera astronómica llegará a Chile el martes 22 de septiembre a las 21:05 horas.

La fecha corresponde al equinoccio de primavera, fenómeno que marca el momento en que el Sol cruza el ecuador celeste y comienza oficialmente una nueva estación en el hemisferio sur.

El astrónomo y académico José Maza explica que este fenómeno ocurre cuando la trayectoria aparente del Sol cruza el ecuador celeste, algo que sucede dos veces durante el año: alrededor de marzo y septiembre.

¿Qué es el equinoccio de primavera?

La palabra equinoccio está relacionada con la idea de “noches iguales”, debido a que durante este fenómeno las horas de luz y oscuridad tienen una duración similar.

A partir de este momento, los días comenzarán progresivamente a tener más horas de luz en el hemisferio sur, mientras las temperaturas también suelen comenzar a aumentar con el avance de la estación.

¿Y qué pasa con las flores amarillas?

Durante los últimos años, las redes sociales han instalado la tradición de regalar flores amarillas el 21 de septiembre como símbolo de felicidad, energía y renovación.

La costumbre se relaciona principalmente con la llegada de la primavera en el hemisferio norte, que ocurre en marzo, y posteriormente se popularizó también en países del hemisferio sur.

Por eso, aunque muchas personas mantienen el 21 de septiembre como fecha para regalar estas flores, el cambio de estación en Chile este año ocurrirá oficialmente el 22 de septiembre a las 21:05 horas.

Chao invierno: comienza una nueva estación

Así, el calendario astronómico marca el cierre del invierno y el inicio de la primavera en Chile. Desde entonces, los días continuarán alargándose y las horas de luz irán aumentando progresivamente.

Para quienes siguen la tradición de las flores amarillas, eso sí, el 21 de septiembre seguirá siendo una fecha especial para compartir este símbolo con parejas, familiares o amigos.