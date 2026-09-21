Fiestas Patrias: 20 fallecidos y 385 detenidos deja balance final de tránsito

Un total de 20 personas fallecidas, 334 siniestros de tránsito y 385 detenidos dejó el fin de semana largo de Fiestas Patrias, según el balance definitivo entregado durante la mañana de este lunes por Carabineros.

Las cifras corresponden al periodo comprendido entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre, durante el cual se registró un importante desplazamiento de vehículos por las celebraciones.

De acuerdo con la institución policial, 378.227 vehículos salieron de la Región Metropolitana durante esos cuatro días. En el marco de los operativos preventivos, Carabineros efectuó 73.776 controles y fiscalizaciones.

Los procedimientos incluyeron 22.614 exámenes para detectar el consumo de alcohol y drogas entre los conductores. De ellos, 22.242 correspondieron a alcotest y 372 a narcotest.

Las fiscalizaciones terminaron con 385 personas detenidas por distintas conductas asociadas a la conducción. La principal causa fue manejar en estado de ebriedad, con 205 detenidos, seguida por la conducción bajo la influencia del alcohol, con 106 casos.

A ellos se sumaron 56 personas detenidas por conducir bajo los efectos de las drogas y otras 18 por conducción temeraria.

El balance también dio cuenta de 2.285 infracciones cursadas durante el periodo. El exceso de velocidad concentró la mayor cantidad de sanciones, con 1.533 casos.

Otras 519 infracciones estuvieron relacionadas con el uso del cinturón de seguridad, mientras que 233 correspondieron a incumplimientos vinculados con los sistemas de retención infantil.

Los operativos se desarrollaron en un contexto de alta movilidad por las Fiestas Patrias, con controles orientados a detectar conductas de riesgo y prevenir accidentes en las carreteras.

Pese a las fiscalizaciones, el balance final registró 334 siniestros de tránsito y 20 víctimas fatales a nivel nacional durante los cuatro días considerados por Carabineros.