Mallas de seguridad: cuándo cambiarlas y cómo revisar su estado

En los últimos meses, distintos accidentes protagonizados por niños que han caído desde edificios han vuelto a poner la atención en las mallas de seguridad para balcones y ventanas. Este domingo 20 de septiembre, un niño de 9 años murió tras caer desde el noveno piso de un edificio ubicado en Santiago

¿Cada cuánto hay que cambiar las mallas de seguridad?

Cada dos años: es la recomendación para las mallas de seguridad normales.

Hasta tres años: algunos modelos, como las mallas 0,8, cuentan con una garantía mayor debido a su resistencia.

El paso del tiempo importa: aunque durante los primeros dos años la malla debería mantener condiciones óptimas, posteriormente puede comenzar a perder tensión.

La exposición al sol también influye: los rayos UV pueden deteriorar progresivamente el nylon.

¿Cómo saber si una malla debe ser cambiada?

Hay algunas señales que pueden advertir que la malla ya perdió parte de sus condiciones de seguridad:

Pérdida de tensión: al ejercer presión sobre la malla, esta puede extenderse más de lo habitual y sentirse menos firme.

Cambio de color: si el nylon transparente comienza a adquirir un tono amarillento, puede indicar pérdida de protección contra los rayos UV.

Nudos sueltos: cuando el material pierde resistencia, los nudos pueden comenzar a soltarse, especialmente en los puntos donde la malla está fijada.

Malla que comienza a ceder: si se observa que se suelta o pierde tensión por sí sola, es una señal para considerar su reemplazo.

Ojo: volver a tensarla no siempre es suficiente

Cuando una malla ha perdido resistencia, volver a tensarla no significa que recupere sus condiciones originales. Según las recomendaciones entregadas por Todo Mallas, una malla deteriorada puede terminar rompiéndose aunque vuelva a quedar tensa.

Por eso, si presenta signos de desgaste, pérdida de tensión o deterioro del nylon, la recomendación es reemplazarla y no limitarse a volver a tensarla.

Cuidados para prolongar su vida útil