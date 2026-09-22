Río atmosférico categoría 4: pronostican lluvias intensas en varias regiones de Chile

Tras el fin de las Fiestas Patrias, la semana del 21 de septiembre estará marcada por el avance de un río atmosférico categoría 4, fenómeno que provocará precipitaciones en varias regiones del país, comenzando por la zona sur.

De acuerdo con [Meteored], el lunes 21 de septiembre se prevé una jornada relativamente tranquila a lo largo de Chile, aunque podrían registrarse lloviznas y chubascos aislados en sectores cordilleranos de la costa y la cordillera, entre las regiones del Maule y Aysén.

Sin embargo, desde la mañana del martes 22, las precipitaciones comenzarán a intensificarse en Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Estas regiones serán las primeras en recibir las lluvias asociadas al sistema frontal, que se verá reforzado por un persistente flujo de vapor de agua. En sectores cercanos a Valdivia, Ancud y Chaitén, los montos podrían alcanzar cerca de 30 milímetros diarios.

Sistema frontal avanzará hacia la zona centro sur

Las altas presiones presentes en la zona centro y norte del país dificultarán el avance rápido de las precipitaciones hacia esas áreas. Por ello, se espera que durante el miércoles 23 el sistema frontal avance hacia La Araucanía, Bío Bío, Ñuble y el Maule.

Según las proyecciones de Meteored, durante esa jornada podrían registrarse precipitaciones superiores a 80 milímetros diarios en sectores comprendidos entre Ñuble y Los Lagos.

Lluvias se mantendrían hasta el jueves

Al menos hasta el jueves 24, las precipitaciones más abundantes permanecerían concentradas en la zona centro sur. Posteriormente, durante el viernes, el desarrollo de un centro de baja presión frente al sur del país favorecería una nueva activación de las lluvias, de acuerdo con el sitio meteorológico.

Hacia el fin de semana, el avance de otro centro de baja presión dejaría chubascos en distintas zonas del país. A esto se sumaría el desplazamiento de una importante masa de aire frío entre la noche del domingo 27 y la mañana del lunes 28.

En términos generales, el escenario proyecta acumulados que podrían alcanzar los 200 milímetros en algunas localidades. A esto se suma una alta isoterma cero, condición que podría aumentar la probabilidad de desbordes, advierte Meteored.