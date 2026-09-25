El Cyber Monday todavía no comienza, pero ya hay 5.000 vacantes laborales disponibles a nivel nacional para reforzar las áreas de eCommerce y logística. De ese total, más de 1.500 puestos deben ser cubiertos durante esta semana.

Las ofertas incluyen cargos operativos, administrativos y de supervisión, con remuneraciones que pueden llegar hasta los $900.000 líquidos, dependiendo de la función y los requisitos.

¿Qué empleos están disponibles?

Entre los cargos ofrecidos se encuentran:

Operador u operadora de picking : 25 cupos, con sueldos líquidos de entre $564.000 y $660.000.

: 25 cupos, con sueldos líquidos de entre Operador u operadora de grúa : 40 cupos, con remuneraciones de entre $650.000 y $750.000.

: 40 cupos, con remuneraciones de entre Operario u operaria de carga y descarga : 100 cupos, con sueldos de entre $650.000 y $700.000.

: 100 cupos, con sueldos de entre Coordinadores de patio .

. Supervisores .

. Otros cargos relacionados con logística y comercio electrónico.

Los puestos con mayores remuneraciones pueden exigir requisitos específicos. Por ejemplo, para trabajar como operador de grúa se solicita licencia clase D y experiencia previa.

¿Se puede postular sin experiencia?

Sí. La convocatoria contempla algunas funciones para personas que buscan ingresar por primera vez a este tipo de trabajos.

TeamWork cuenta con un plan de capacitación para determinados cargos, por lo que los requisitos dependen de cada vacante.

¿Los trabajos son solo por el Cyber Monday?

No necesariamente. Las contrataciones se realizan inicialmente para reforzar la operación asociada al Cyber Monday, pero posteriormente vienen otros períodos de alta demanda, como Black Friday, Navidad y los reemplazos por vacaciones.

Por este motivo, un contrato mediante servicios transitorios también puede derivar posteriormente en una vacante permanente, dependiendo de las necesidades de las empresas.

¿Cómo postular a las 5.000 vacantes?

La postulación se realiza de manera online:

Ingresa a www.team-work.cl .

. Selecciona el botón “Postula al Cyber” .

. Revisa las vacantes disponibles.

Filtra las opciones según lugar de residencia, experiencia y expectativas de renta .

. Elige el cargo que te interese y completa la postulación.

Además, se puede postular a más de un cargo, por lo que es posible revisar distintas alternativas antes de enviar los antecedentes.