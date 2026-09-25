Arrau pide “cautela” ante críticas de Bachelet y Boric al Escudo de las Américas

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, llamó a actuar con “cautela” y “calma” ante la declaración conjunta de los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, quienes manifestaron su preocupación por la adhesión de Chile al Escudo de las Américas e instaron al Gobierno del Presidente José Antonio Kast a reconsiderar la permanencia del país en la iniciativa.

“Soy muy respetuoso de la institucionalidad, del presidente, de los expresidentes, respeto su opinión, pero lo primero es la cautela, la calma”, señaló Arrau al abordar el pronunciamiento de los exmandatarios.

Bachelet y Boric plantearon que la cooperación con otros países “debe realizarse siempre resguardando plenamente la autonomía de las decisiones de Chile y sin subordinar nuestra política exterior, de seguridad o defensa a prioridades definidas por una potencia extranjera”.

Frente a esos cuestionamientos, el ministro puso el foco en la necesidad de fortalecer la coordinación internacional para enfrentar al crimen organizado.

“El crimen organizado es una realidad presente en Chile, es un crimen que no respeta fronteras. En Chile hay grupos extranjeros operando, hay tráfico de drogas que vienen de otros países, en fin. Hoy día tenemos que hacernos cargo del crimen organizado”, afirmó.

Según Arrau, una de las vías para enfrentarlo es profundizar la colaboración entre distintos Estados. “Es organizándonos, sobre todo entre países que a veces conversaban poco. Chile es un país pionero en esta iniciativa, que ya tenemos intercambios con Interpol, con otros países, pero falta más y, por tanto, todas estas instancias multilaterales que nos permitan compartir información, coordinar operaciones (…), bienvenido sean”, sostuvo.

El secretario de Estado también precisó el alcance de lo suscrito hasta ahora en el marco del Escudo de las Américas. “Lo que se ha firmado es un compromiso de seguir avanzando. Ustedes, si han visto el documento sale en varios párrafos ‘con respeto total a las leyes de cada uno de los países’”, señaló.

Asimismo, recalcó que cualquier eventual tratado que surja posteriormente deberá cumplir con la tramitación institucional correspondiente en Chile.

“El día de mañana se firmara un tratado, por norma eso tiene que pasar por el Congreso. Entonces, yo creo que a veces se arma noticia de cosas que hay que irlas viendo con prudencia. Es importante, es una buena noticia, pero vamos dando tiempo a que se vaya avanzando por Cancillería”, afirmó.

“Lo que digo es que hay que leer los antecedentes que todos conocemos y hay que esperar, por supuesto, que vayamos avanzando”, concluyó.