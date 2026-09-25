Fiscalía analiza denuncia sobre embajador Judd por entrega de información reservada a EEUU

Una denuncia fue presentada por los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS) y Daniela Serrano (PC) a la Fiscalía Nacional contra el embajador Brandon Judd. Se apunta a una entrega irregular de información del Sistema de Inteligencia de Chile a Estados Unidos. La denuncia fue derivada a Fiscalía Metropolitana Centro Norte para evaluar si se abrirá una investigación o no.

Todo comienza por los polémicos dichos del embajador de Estados Unidos en Chile sobre el estallido social. A comienzo de septiembre, Judd aseguró que inteligencia estadounidense tenía un análisis que vinculaba el 18-O con organizaciones de izquierda. Hablo de información recopilada por fuerzas policiales y agencias de inteligencia tanto chilenas como de Estados Unidos. Esto encendió las alarmas, lo que ahora conlleva una posible investigación desde Fiscalía.

Según el oficio conocido a través de BioBioChile, la denuncia está fechada en el 22 de septiembre, firmada por la fiscal nacional subrogante Carmen Gloria Wittwer, donde se señalan delitos contemplados en la Ley N° 19.974 que regula el Sistema de Inteligencia del Estado. “Los hechos descritos por el embajador de los Estados Unidos, Brandon Judd, indican de forma inequívoca que funcionarios que integran el Sistema de Inteligencia (…) proporcionaron información secreta a funcionarios de un Estado extranjero”, sostiene la presentación.

Los tres parlamentarios recurren a los artículos 38 y 44 de la Ley de Inteligencia, donde se establece el carácter secreto de informaciones del sistema y las sanciones a quienes por razón de cargo o función pública lo divulgan o permiten que terceros accedan sin autorización.

A la polémica se suman los resultados de una comisión investigadora de la Cámara impulsada por el Partido Nacional Libertario que, pese a las hipótesis, determinó que no logró identificar instigadores ni organizaciones responsables detrás de los incidentes del 18-O.

Por lo tanto, es ahora la Fiscalía Centro Norte, bajo cargo del fiscal Francisco Jacir, la que tendrá que determinar si las declaraciones del embajador Judd justifican una investigación penal y si existió realmente una entrega ilegal de información a Estados Unidos.