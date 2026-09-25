El Desierto Florido 2026 ya comienza a transformar distintos sectores de la Región de Atacama. El fenómeno ocurre cuando las lluvias invernales activan semillas y estructuras subterráneas de plantas que permanecen en latencia durante los períodos secos. CONAF llama a observar esta floración sin intervenir y a tomar medidas para proteger el ecosistema.

Según CONAF, el fenómeno consiste en la emergencia de más de 200 especies de plantas anuales y geófitas durante la primavera, activadas por lluvias invernales inusuales que superan los 15 milímetros de agua caída en la zona costera de la Región de Atacama.

Estas plantas están adaptadas a condiciones de aridez y semiaridez. Algunas permanecen bajo el suelo durante los períodos secos en forma de bulbos, rizomas, tubérculos o raíces reservantes, hasta que las condiciones permiten nuevamente su desarrollo.

Recomendaciones para visitar el Desierto Florido

CONAF entrega una serie de indicaciones para quienes quieran observar el fenómeno durante esta temporada:

Utilizar caminos vehiculares establecidos y no transitar en vehículo fuera de las rutas autorizadas.

Al caminar, utilizar únicamente huellas y senderos demarcados.

Detenerse y estacionar solo en lugares habilitados y seguros.

No pisar las plantas, ni manipular o cortar las flores.

No recolectar semillas ni bulbos, ya que las especies deben permanecer en su ambiente natural.

No llevar mascotas, debido a que pueden alterar el hábitat de especies de flora y fauna nativa.

Respetar la fauna silvestre, evitando alimentarla y reduciendo los ruidos.

No escuchar música fuerte durante la visita.

No botar basura y regresar con los residuos para depositarlos en lugares habilitados.

Respetar a otros visitantes para favorecer una experiencia segura y responsable.

Disfrutar de las flores y llevarlas solamente en fotografías.

Preferir servicios turísticos registrados en SERNATUR, contribuyendo también a la economía local.

La recomendación es observar sin intervenir

CONAF recuerda que las flores deben disfrutarse sin tocarlas ni cortarlas y que tampoco se deben recolectar semillas o bulbos. La invitación es a llevarse únicamente fotografías, respetar la fauna, no dejar basura y preferir servicios turísticos registrados en SERNATUR. Para denunciar daños al patrimonio natural, se puede acudir a Carabineros o la PDI, o llamar al 133 o 134.