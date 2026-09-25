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Postula a Chilexpress: 1.000 puestos entre el 5 y 17 de octubre DATOS ÚTILES Crédito: Cedida

Postula a Chilexpress: 1.000 puestos entre el 5 y 17 de octubre

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Chilexpress abrió 1.000 puestos para conductores que refuercen su flota de reparto entre el 5 y el 17 de octubre, con ingresos de hasta $150.000 diarios y postulación online o por WhatsApp.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Chilexpress abrió una convocatoria nacional para incorporar 1.000 conductores durante el período de mayor actividad asociado al Cyber Monday. Los puestos estarán disponibles entre el 5 y el 17 de octubre, con ingresos diarios de entre $100.000 y $150.000, según la cantidad de entregas realizadas. Para postular se exige ser mayor de 18 años, contar con licencia de conducir vigente y disponer de vehículo propio. La inscripción puede realizarse mediante un formulario online o a través de WhatsApp en Chile.
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Ante el aumento de envíos que genera una nueva edición de Cyber Monday, Chilexpress abrió una convocatoria nacional para incorporar a 1.000 conductores y reforzar su operación de reparto durante este período de alta actividad para el comercio electrónico y la industria logística.

La búsqueda está dirigida a personas de distintas regiones del país que quieran sumarse a la flota de Chilexpress entre el 5 y el 17 de octubre. Durante este período, podrán generar ingresos diarios de entre $100.000 y $150.000, dependiendo de la cantidad de entregas realizadas.

Para postular, las personas deben ser mayores de 18 años, contar con licencia de conducir vigente y disponer de vehículo propio, ya sea automóvil, camioneta, furgón o moto.

“Cyber Monday moviliza a toda la cadena logística y también abre oportunidades para quienes buscan generar ingresos adicionales de manera flexible. Las personas que se sumen a nuestra flota cumplirán un rol clave para que cada envío llegue a destino con la agilidad, eficiencia y calidad de servicio que nuestros clientes esperan”, señaló Patricio Díaz, gerente de Operaciones de Chilexpress.

Postulación rápida y 100% online

Este año, Chilexpress habilitó dos alternativas para facilitar el proceso de inscripción. Las personas interesadas pueden completar el formulario disponible en centrodeayuda.chilexpress.cl/unete-a-la-flota o realizar su registro de manera fácil y rápida a través de WhatsApp, escribiendo al +56 9 4423 0118.

¿Hasta cuándo se puede postular?

La convocatoria considera puestos para reforzar la operación de reparto entre el 5 y el 17 de octubre, período en que se espera un aumento de los envíos asociado al Cyber Monday.

Las personas interesadas deben cumplir con los requisitos indicados y pueden optar por el formulario online o el canal de WhatsApp habilitado por Chilexpress para realizar su inscripción.

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