Ante el aumento de envíos que genera una nueva edición de Cyber Monday, Chilexpress abrió una convocatoria nacional para incorporar a 1.000 conductores y reforzar su operación de reparto durante este período de alta actividad para el comercio electrónico y la industria logística.

La búsqueda está dirigida a personas de distintas regiones del país que quieran sumarse a la flota de Chilexpress entre el 5 y el 17 de octubre. Durante este período, podrán generar ingresos diarios de entre $100.000 y $150.000, dependiendo de la cantidad de entregas realizadas.

Para postular, las personas deben ser mayores de 18 años, contar con licencia de conducir vigente y disponer de vehículo propio, ya sea automóvil, camioneta, furgón o moto.

“Cyber Monday moviliza a toda la cadena logística y también abre oportunidades para quienes buscan generar ingresos adicionales de manera flexible. Las personas que se sumen a nuestra flota cumplirán un rol clave para que cada envío llegue a destino con la agilidad, eficiencia y calidad de servicio que nuestros clientes esperan”, señaló Patricio Díaz, gerente de Operaciones de Chilexpress.

Postulación rápida y 100% online

Este año, Chilexpress habilitó dos alternativas para facilitar el proceso de inscripción. Las personas interesadas pueden completar el formulario disponible en centrodeayuda.chilexpress.cl/unete-a-la-flota o realizar su registro de manera fácil y rápida a través de WhatsApp, escribiendo al +56 9 4423 0118.

¿Hasta cuándo se puede postular?

La convocatoria considera puestos para reforzar la operación de reparto entre el 5 y el 17 de octubre, período en que se espera un aumento de los envíos asociado al Cyber Monday.

Las personas interesadas deben cumplir con los requisitos indicados y pueden optar por el formulario online o el canal de WhatsApp habilitado por Chilexpress para realizar su inscripción.