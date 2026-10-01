El Cyber Monday 2026 se realizará entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre y, antes de comprar, conviene conocer las condiciones para devolver un producto o reclamar si llega con problemas.

Según información del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), las compras realizadas por internet cuentan con derechos que también se aplican durante este evento comercial.

¿Cuándo puedo devolver una compra?

El derecho a retracto permite arrepentirse de determinadas compras realizadas por internet, teléfono o catálogo.

El plazo general es de 10 días desde que recibes el producto o contratas el servicio .

. La empresa debe informar si la compra contempla o no derecho a retracto .

. Existen excepciones para productos que, por su naturaleza, no pueden devolverse o que caducan rápidamente, además de determinados servicios.

o que caducan rápidamente, además de determinados servicios. Si la empresa no envía una confirmación escrita del contrato, el plazo de retracto puede extenderse a 90 días.

¿Qué pasa si el producto llega con una falla?

En este caso opera la garantía legal, que contempla un plazo de seis meses desde la recepción del producto.

Durante ese período, si corresponde hacer efectiva la garantía, el consumidor puede optar entre:

Cambio del producto.

Reparación.

Devolución del dinero.

La elección corresponde al consumidor, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa.

¿Qué debo guardar después de comprar?

Para cualquier devolución, garantía o reclamo, es importante conservar los antecedentes de la operación.

Guarda la boleta o comprobante de compra .

. Conserva los correos de confirmación y otros respaldos de la transacción.

y otros respaldos de la transacción. Revisa las condiciones informadas por la empresa antes de concretar la compra.

antes de concretar la compra. Si el producto presenta una falla, conserva antecedentes que permitan acreditar el problema.

¿Qué puedo hacer si la empresa no responde?

Si tienes un problema con una compra y la empresa no entrega una solución, puedes presentar un reclamo ante el SERNAC.

Para hacerlo, puedes:

Ingresar el reclamo a través del sitio del SERNAC .

. Llamar gratuitamente al 800 700 100.

Acudir presencialmente a una de sus oficinas.

Antes de comprar durante el Cyber Monday, revisa las condiciones de devolución del producto y guarda todos los comprobantes de la operación.